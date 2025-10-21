https://uz.sputniknews.ru/20251021/mirziyoyev-pozdravleniye-den-uzbekskogo-yazyka-52874245.html

Мирзиёев: Узбекский язык как государственный служит сплочению многонационального народа

Глава республики поздравил народ Узбекистана и соотечественников за рубежом с праздником узбекского языка, который отмечают 21 октября

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекский язык как государственный служит сплочению нашего многонационального народа, говорится в поздравлении президента РУз Шавката Мирзиёева с праздником узбекского языка. Глава республики, обращаясь к народу и соотечественникам за рубежом отметил, что этот праздник занял прочное место в общественно-политической жизни Нового Узбекистана. Президент рассказал о работе в этом направлении: Президент отметил, что для воспитания в национальном духе, формирования национального мышления, патриотизма молодежь прежде всего должна с самого детства глубоко осваивать узбекский язык и литературу. В связи с этим, важное значение имеет совершенствование преподавания узбекского языка. Поэтому с нынешнего года учителям узбекского языка, имеющим соответствующий национальный сертификат, ежемесячно выплачивается дополнительная надбавка в размере 50% к заработной плате. В школах же, где обучение ведется на другом языке, для выпускников 11-х классов вводится итоговый экзамен по государственному языку.Укреплению статуса узбекского языка как государственного также служит официальное требование о его знании при предоставлении гражданства Республики Узбекистан. За прошедший период Фонд развития узбекского языка при Кабмине многотысячными тиражами издал и передал госорганизациям и учебным заведениям энциклопедии, словари и пособия 72 наименований. Глава республики акцентировал внимание на актуальных задачах по дальнейшему укреплению роли и авторитета узбекского языка в жизни общества, его широкой популяризации в мире. В их числе: Пусть приумножаются богатство и красота узбекского языка — источника нашей силы и национального самосознания, заключил президент.

