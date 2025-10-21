Мирзиёев: Узбекский язык как государственный служит сплочению многонационального народа
Глава республики поздравил народ Узбекистана и соотечественников за рубежом с праздником узбекского языка, который отмечают 21 октября.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекский язык как государственный служит сплочению нашего многонационального народа, говорится в поздравлении президента РУз Шавката Мирзиёева с праздником узбекского языка.
Глава республики, обращаясь к народу и соотечественникам за рубежом отметил, что этот праздник занял прочное место в общественно-политической жизни Нового Узбекистана.
"Благодаря поистине историческим реформам, начатым нами в стране восемь лет назад, начался и новый период в развитии узбекского языка. На основе принятых целевых указов, постановлений и программ мы осуществили большую работу по укреплению его роли и статуса в качестве государственного, превращению в язык современной науки и знаний, информационных технологий и международных отношений", — говорится в тексте поздравления.
Президент рассказал о работе в этом направлении:
продолжается приведение наименований географических объектов в соответствие с нормами государственного языка. К настоящему времени приведены в соответствие и включены в реестр наименования около 250 тыс. географических объектов, в том числе более 200 тыс. улиц;
на основе требований госязыка только за последние два года переименовали 2 600 объектов: горы и хребты, реки, озера и водохранилища, месторождения полезных ископаемых, станции метро, железнодорожные вокзалы и станции, аэропорты и автостанции;
в централизованном порядке усилена деятельность Комиссии по терминам.
"Заслуживают внимания внедрение эффективного механизма замены иностранных слов и фраз на узбекские с участием широкой общественности, ученых и специалистов, разработка специального программного обеспечения для использования возможностей искусственного интеллекта, создание электронных источников", — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что для воспитания в национальном духе, формирования национального мышления, патриотизма молодежь прежде всего должна с самого детства глубоко осваивать узбекский язык и литературу. В связи с этим, важное значение имеет совершенствование преподавания узбекского языка.
Поэтому с нынешнего года учителям узбекского языка, имеющим соответствующий национальный сертификат, ежемесячно выплачивается дополнительная надбавка в размере 50% к заработной плате. В школах же, где обучение ведется на другом языке, для выпускников 11-х классов вводится итоговый экзамен по государственному языку.
Укреплению статуса узбекского языка как государственного также служит официальное требование о его знании при предоставлении гражданства Республики Узбекистан.
За прошедший период Фонд развития узбекского языка при Кабмине многотысячными тиражами издал и передал госорганизациям и учебным заведениям энциклопедии, словари и пособия 72 наименований.
"Мы также успешно внедрили в государственную политику в сфере языка принципы построения инклюзивного общества и придаем важное значение развитию родных языков представителей разных наций и народностей, живущих в нашей стране. Вместе с тем мы создаем необходимые условия и для изучения ими государственного языка. Результатом наших совместных усилий стало то, что сегодня узбекский язык как государственный служит сплочению нашего многонационального народа", — отметил президент.
Глава республики акцентировал внимание на актуальных задачах по дальнейшему укреплению роли и авторитета узбекского языка в жизни общества, его широкой популяризации в мире.
В их числе:
своевременная и эффективная реализация Постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию государственного языка", принятого накануне нынешнего праздника;
увеличение объема в цифровом пространстве качественной, научно обоснованной, познавательной информации и сведений на узбекском языке;
развитие и популяризация узбекского языка посредством такого мощного инструмента, как искусственный интеллект;
создание на основе богатых возможностей узбекского языка привлекательных национальных брендов, отвечающих менталитету народа, продвижение отечественной продукции на внешние рынки;
пересмотр основных правил орфографии узбекского языка, принятых тридцать лет назад;
увеличение выпуска современной и действенной медиа-продукции, направленной на повышение культуры языка и грамотности населения, особенно молодежи.
"Научить наших детей бережному отношению к родному языку, приобщить к его несравненным богатствам и возможностям – неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Этот актуальный вопрос должен находиться в центре внимания творческой интеллигенции, представителей сфер образования и воспитания, культуры, молодежных, махаллинских, женских организаций, средств массовой информации и превратиться в общенациональное движение", — говорится в поздравлении.
Пусть приумножаются богатство и красота узбекского языка — источника нашей силы и национального самосознания, заключил президент.