Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ выступил на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

2025-10-21T11:00+0500

2025-10-21T11:00+0500

2025-10-21T11:00+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/18/44025877_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_3d08dcc19ec47d112156739052082e2c.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.Детали подготовки европейских членов Североатлантического Альянса к войне с Россией он раскрыл на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.В частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.Другие заявления главы СВР:В Самарканде 17 октября состоялось 21-е заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Участники рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности государствах Содружества.Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка. Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских спецслужб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.По итогам встречи руководители органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ подписали меморандум по расширению форм и направлений сотрудничества в части обеспечения безопасности стран Содружества от внешнего негативного влияния.

