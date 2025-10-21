Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ выступил на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
Детали подготовки европейских членов Североатлантического Альянса к войне с Россией он раскрыл на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
В частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — сказал Нарышкин.
Другие заявления главы СВР:
Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта;
европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией;
мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта, но если эти качества сохранились на Востоке, то Запад их почти утратил;
"Макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией;
создание средств блокирования сигналов со спутников противника становится необходимым для предотвращения "цветных революций";
не исключено, что искусственный интеллект в будущем сможет влиять на порядок ядерного сдерживания;
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ;
фиксируются попытки ряда западных стран спровоцировать дезинтаграционные процессы в рамках СНГ;
Запад не расстался с "безумной " мечтой нанести стратегическое поражение России;
в Европе действует "партия войны", которая не хочет мира и безопасности на континенте;
Россия воспримет как враждебный шаг возможные поставки Tomahawk Украине;
вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk, во всяком случае частично, обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США;
Афганистан должен оставаться независимым государством, без военных баз на территории этой страны, в этом интерес и региональных государств и, прежде всего, интерес афганских граждан.
В Самарканде 17 октября состоялось 21-е заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Участники рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности государствах Содружества.
Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка. Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских спецслужб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.
По итогам встречи руководители органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ подписали меморандум по расширению форм и направлений сотрудничества в части обеспечения безопасности стран Содружества от внешнего негативного влияния.