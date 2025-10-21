Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251021/naryshkin-zasedaniye-samarkand-52857926.html
Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — Нарышкин
Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — Нарышкин
Sputnik Узбекистан
Директор Службы внешней разведки РФ выступил на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
2025-10-21T11:00+0500
2025-10-21T11:00+0500
сергей нарышкин
служба внешней разведки россии
заседание
самарканд
узбекистан
нато
россия
европа
запад
афганистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/18/44025877_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_3d08dcc19ec47d112156739052082e2c.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.Детали подготовки европейских членов Североатлантического Альянса к войне с Россией он раскрыл на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.В частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.Другие заявления главы СВР:В Самарканде 17 октября состоялось 21-е заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Участники рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности государствах Содружества.Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка. Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских спецслужб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.По итогам встречи руководители органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ подписали меморандум по расширению форм и направлений сотрудничества в части обеспечения безопасности стран Содружества от внешнего негативного влияния.
самарканд
узбекистан
россия
афганистан
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/18/44025877_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_274574af1d8ad710bc8e8ac511a58f06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сергей нарышкин россия заседание самарканд
сергей нарышкин россия заседание самарканд

Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — Нарышкин

11:00 21.10.2025
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Директор Службы внешней разведки РФ выступил на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
Детали подготовки европейских членов Североатлантического Альянса к войне с Россией он раскрыл на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
В частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", — сказал Нарышкин.
Другие заявления главы СВР:
Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта;
европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией;
мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта, но если эти качества сохранились на Востоке, то Запад их почти утратил;
"Макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией;
создание средств блокирования сигналов со спутников противника становится необходимым для предотвращения "цветных революций";
не исключено, что искусственный интеллект в будущем сможет влиять на порядок ядерного сдерживания;
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ;
фиксируются попытки ряда западных стран спровоцировать дезинтаграционные процессы в рамках СНГ;
Запад не расстался с "безумной " мечтой нанести стратегическое поражение России;
в Европе действует "партия войны", которая не хочет мира и безопасности на континенте;
Россия воспримет как враждебный шаг возможные поставки Tomahawk Украине;
вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk, во всяком случае частично, обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США;
Афганистан должен оставаться независимым государством, без военных баз на территории этой страны, в этом интерес и региональных государств и, прежде всего, интерес афганских граждан.
В Самарканде 17 октября состоялось 21-е заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Участники рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности государствах Содружества.
Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка. Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских спецслужб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.
По итогам встречи руководители органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ подписали меморандум по расширению форм и направлений сотрудничества в части обеспечения безопасности стран Содружества от внешнего негативного влияния.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0