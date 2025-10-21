Потенциал Узбекистана в сфере ИИ превратят в реальные возможности
© Getty Images / tanit boonruenИскусственный интеллект
© Getty Images / tanit boonruen
Подписаться
Глава республики на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в систему госуправления, отрасли экономики и регионы страны анонсировал ряд нововведений.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По оценке зарубежных экспертов, потенциал Узбекистана в сфере искусственного интеллекта составляет около $10 млрд. Такие данные озвучили в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провёл видеоселектор по вопросам развития ИИ
Президент провёл видеоселектор по вопросам развития ИИ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла об ускоренном внедрении технологий ИИ в систему государственного управления, отрасли экономики и регионы страны.
Как отмечалось, в республике приняли отдельное постановление о развитии искусственного интеллекта, создали правовые основы сферы. За короткий срок реализовали свыше 30 пилотных проектов в таких направлениях, как госуслуги, банковско-финансовая система, общественная безопасность, транспорт.
В прошлом году утвердили Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. При Минцифры создали специализированный центр.
"В результате за один год Узбекистан поднялся на 17 позиций в международном индексе готовности к искусственному интеллекту и занял первое место в Центральной Азии", — говорится в сообщении.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане запустят проект “Один миллион лидеров искусственного интеллекта”
В Узбекистане запустят проект “Один миллион лидеров искусственного интеллекта”
© telegram sputnikuzbekistan/
Глава республики в ходе видеоселекторного совещания анонсировал ряд нововведений в сфере.
Теперь заместители министров и руководителей отраслей, ответственные за цифровизацию, будут одновременно отвечать развитие искусственного интеллекта.
В городах и районах вводят должности советников хокимов по вопросам цифровизации и искусственного интеллекта.
С 2026 года появится система рейтинговой оценки внедрения технологий ИИ в министерствах и регионах.
"По оценке зарубежных экспертов, потенциал Узбекистана в сфере искусственного интеллекта составляет около 10 миллиардов долларов. Чтобы превратить этот потенциал в реальные возможности и занять конкурентоспособное место в условиях растущего мирового спроса на ИИ, необходимо уделить особое внимание трем ключевым направлениям — инфраструктуре, открытым данным и подготовке кадров", — говорится в сообщении.
Для решения этой задачи в сферах здравоохранения, энергетики, банков и финансов, налогово-таможенного администрирования, транспорта, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей запланирована реализация 100 проектов на базе ИИ.
"Однако нынешние ресурсы позволяют запускать только небольшие проекты. В связи с этим подчеркнута необходимость увеличения количества современных суперкомпьютерных кластеров и дата-центров. В текущем году на приобретение 16 суперкомпьютеров выделено 50 миллионов долларов, в следующем году эта сумма будет удвоена", — говорится в сообщении.
Для стимулирования инвестиций в отрасль в Каракалпакстане вводят льготный режим. Инвесторам, вложившим свыше $100 млн в инфраструктуру ИИ, установят тариф на электроэнергию в размере 5 центов, предоставят льготы IT-парка и освобождение импортного оборудования от таможенных пошлин.
Для обеспечения отдаленных регионов высокоскоростным подключением с 2026 года начнут работать операторы спутникового интернета. Их освободят на 5 лет от налогов на землю, имущество, прибыль и добавленную стоимость.
Также отмечалось, что данные министерств и ведомств хранятся на разных серверах и в различных форматах, что препятствует быстрому развитию искусственного интеллекта. В связи с этим президент поручил объединить 55 баз данных в едином дата-центре уже в этом году, а в следующем — все информационные базы.
"Для эффективной работы программ искусственного интеллекта они, прежде всего, должны в совершенстве понимать узбекский язык", — подчеркнул Мирзиёев.
Речь шла о необходимости цифровизации литературы, отчетов, научных трудов и других материалов на узбекском языке и создании "Корпуса узбекского языка", чтобы искусственный интеллект мог отражать особенности национальной культуры и ценностей.
Глава государства отметил, что подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта следует начинать со школы.
"В связи с этим с нового учебного года в программу предмета "Информатика" будут включены темы, посвященные искусственному интеллекту. Для этого совместно с Массачусетским технологическим институтом будет разработан специальный учебник", — говорится в сообщении.
Определены меры по созданию лабораторий искусственного интеллекта в вузах
На базе Университета "Новый Узбекистан" создадут кластер искусственного интеллекта, действующий по принципу "отрасль – вуз – партнер".
Квоты государственных грантов по направлениям искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности, IT-инженерии, аэрокосмических и облачных технологий увеличат на 35%.
Интерес студентов к внедрению ИИ повысят
В каждом регионе проведут общенациональный конкурс среди университетских команд.
Учредят конкурс с призовым фондом в $1 млн — "Лучший стартап в сфере искусственного интеллекта".
"Для объединения усилий ведущих компаний, зарубежных экспертов, наших соотечественников за рубежом, а также крупных государственных предприятий, банков и вузов поддержано предложение о создании Альянса искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.