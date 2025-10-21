https://uz.sputniknews.ru/20251021/potentsial-uzbekistana-v-sfere-ii-prevratyat-v-realnye-vozmojnosti-52876186.html

Потенциал Узбекистана в сфере ИИ превратят в реальные возможности

Глава республики на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в систему госуправления, отрасли экономики и регионы страны анонсировал ряд нововведений

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По оценке зарубежных экспертов, потенциал Узбекистана в сфере искусственного интеллекта составляет около $10 млрд. Такие данные озвучили в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла об ускоренном внедрении технологий ИИ в систему государственного управления, отрасли экономики и регионы страны.Как отмечалось, в республике приняли отдельное постановление о развитии искусственного интеллекта, создали правовые основы сферы. За короткий срок реализовали свыше 30 пилотных проектов в таких направлениях, как госуслуги, банковско-финансовая система, общественная безопасность, транспорт.В прошлом году утвердили Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. При Минцифры создали специализированный центр.Глава республики в ходе видеоселекторного совещания анонсировал ряд нововведений в сфере.Также отмечалось, что данные министерств и ведомств хранятся на разных серверах и в различных форматах, что препятствует быстрому развитию искусственного интеллекта. В связи с этим президент поручил объединить 55 баз данных в едином дата-центре уже в этом году, а в следующем — все информационные базы."Для эффективной работы программ искусственного интеллекта они, прежде всего, должны в совершенстве понимать узбекский язык", — подчеркнул Мирзиёев.Речь шла о необходимости цифровизации литературы, отчетов, научных трудов и других материалов на узбекском языке и создании "Корпуса узбекского языка", чтобы искусственный интеллект мог отражать особенности национальной культуры и ценностей.Глава государства отметил, что подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта следует начинать со школы.Определены меры по созданию лабораторий искусственного интеллекта в вузахИнтерес студентов к внедрению ИИ повысят"Для объединения усилий ведущих компаний, зарубежных экспертов, наших соотечественников за рубежом, а также крупных государственных предприятий, банков и вузов поддержано предложение о создании Альянса искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

