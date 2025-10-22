Как избавиться от эмоционального истощения в офисе
Осенью сотрудники компаний часто испытывают желание уволится из-за выгорания и неудовлетворенности своей работой.
Осень традиционно ассоциируется с началом рабочей активности, однако именно в этот период многие сотрудники сталкиваются с чувством неудовлетворенности своей работой, ощущением усталости и желанием сменить профессию или компанию, сообщает радио Sputnik со ссылкой на HR-эксперта Владислава Быханова.
По его словам, сегодня психологическое благополучие становится одним из ключевых факторов эффективности труда.
"Фраза "психическое здоровье" выходит далеко за рамки традиционного понятия "психологическое состояние". Эксперты утверждают, что большинство работников находятся на грани эмоционального истощения, вызванного стрессовыми ситуациями на работе и дома. Этот феномен получил название "стресс-серфинг" — умение справляться с ежедневными перегрузками и сохранять внутреннее равновесие. Многие работники испытывают постоянный страх перед неопределенностью будущего, ощущая потерю контроля над собственной жизнью. Они начинают осознавать, что работа должна приносить удовлетворение не только финансовое, но и моральное. Кроме того, сотрудники больше не готовы терпеть начальников-"самодуров", — пояснил Быханов.
Чтобы сохранить конкурентоспособность и привлечь талантливых специалистов, компании должны предпринять ряд шагов, подчеркнул HR-эксперт:
подписать договоры с профессионалами-психотерапевтами, а не только коучами, для оказания психологической помощи персоналу;
создать условия для регулярного отдыха и восстановления сил сотрудников;
формировать корпоративную культуру, основанную на взаимном уважении и доверии.
Сами сотрудники также могут помочь себе в случае эмоционального истощения.
"Проветривайте кабинет, открывайте жалюзи, чтобы впустить много воздуха и света в рабочее пространство. Мозги "закисают" в душных кабинетах без света. Вместо того, чтобы сидеть на обеде с контейнером перед монитором, возьмите кофе и пошуршите листьями в ближайшем парке. Необязательно быть "серьезным дядей" или "деловой тетей" в обеденный перерыв — побудьте просто расслабленным и вдохновляющимся человеком. Если вы ощущаете одиночество и уныние, пообщайтесь с людьми, работающими рядом — это повышает настроение и снижает уровень стресса", — рекомендует Быханов.
Также эксперт напомнил, что постоянное обучение стимулирует мозг и позволяет ощутить прогресс в профессиональной сфере. Поэтому курсы повышения квалификации или мастер-классы дадут новую энергию и вдохновение.
