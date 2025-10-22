Узбекистан
Мантуров отметил развитие отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства
Первый заместитель председателя Правительства России выступил на пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В ходе пленарного заседания II Совета регионов России и Узбекистана Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров рассказал о развитии отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства.В начале своего выступления он зачитал участникам приветственное слово президента России Владимира Путина.В нем отмечается, что связи по линии регионов являются значимой составляющей развития отношений между двумя странами.Они активно поддерживаются на различных уровнях: действует уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций.В свою очередь Денис Мантуров отметил, что комплексные усилия на государственном и региональном уровнях в сочетании с проактивной работой бизнеса дают свои результаты.С 2019 года товарооборот России и Узбекистана увеличился более чем в два раза, приблизившись к триллиону рублей, в текущем году зафиксирован рост еще на 7%.Он также привел в пример ряд знаковых инициатив в части продвижения совместных индустриальных парков. Для увеличения числа таких проектов особое внимание обе страны уделяют развитию механизмов поддержки кооперационной деятельности. Одним из базовых элементов этой работы призвана стать Российско-Узбекистанская инвестиционная платформа, сформированная по поручению глав двух государств.В числе других приоритетных направлений совместной работы Первый вице-премьер РФ назвал расширение сотрудничества в сфере транспорта, в энергетическом секторе, в области технического регулирования, по линии таможенных органов, а также развитие гуманитарных связей.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонии вручения просветительской премии общества "Знание" в Москве.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонии вручения просветительской премии общества Знание в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Первый вице-премьер РФ выступил на пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В ходе пленарного заседания II Совета регионов России и Узбекистана Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров рассказал о развитии отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства.
В начале своего выступления он зачитал участникам приветственное слово президента России Владимира Путина.
В нем отмечается, что связи по линии регионов являются значимой составляющей развития отношений между двумя странами.
Они активно поддерживаются на различных уровнях: действует уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций.
В свою очередь Денис Мантуров отметил, что комплексные усилия на государственном и региональном уровнях в сочетании с проактивной работой бизнеса дают свои результаты.
С 2019 года товарооборот России и Узбекистана увеличился более чем в два раза, приблизившись к триллиону рублей, в текущем году зафиксирован рост еще на 7%.
Он также привел в пример ряд знаковых инициатив в части продвижения совместных индустриальных парков. Для увеличения числа таких проектов особое внимание обе страны уделяют развитию механизмов поддержки кооперационной деятельности. Одним из базовых элементов этой работы призвана стать Российско-Узбекистанская инвестиционная платформа, сформированная по поручению глав двух государств.
В числе других приоритетных направлений совместной работы Первый вице-премьер РФ назвал расширение сотрудничества в сфере транспорта, в энергетическом секторе, в области технического регулирования, по линии таможенных органов, а также развитие гуманитарных связей.
