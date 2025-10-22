https://uz.sputniknews.ru/20251022/manturov-vystupleniye-sovet-regionov-rossiya-uzbekistan-52899061.html

Мантуров отметил развитие отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства

Мантуров отметил развитие отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства

Sputnik Узбекистан

Первый заместитель председателя Правительства России выступил на пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана

2025-10-22T18:20+0500

2025-10-22T18:20+0500

2025-10-22T18:20+0500

россия

узбекистан

партнерство

денис мантуров

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34222088_130:0:2982:1604_1920x0_80_0_0_22a34d6db68d5213f024615755f082bf.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В ходе пленарного заседания II Совета регионов России и Узбекистана Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров рассказал о развитии отношений России и Узбекистана по всему периметру партнерства.В начале своего выступления он зачитал участникам приветственное слово президента России Владимира Путина.В нем отмечается, что связи по линии регионов являются значимой составляющей развития отношений между двумя странами.Они активно поддерживаются на различных уровнях: действует уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций.В свою очередь Денис Мантуров отметил, что комплексные усилия на государственном и региональном уровнях в сочетании с проактивной работой бизнеса дают свои результаты.С 2019 года товарооборот России и Узбекистана увеличился более чем в два раза, приблизившись к триллиону рублей, в текущем году зафиксирован рост еще на 7%.Он также привел в пример ряд знаковых инициатив в части продвижения совместных индустриальных парков. Для увеличения числа таких проектов особое внимание обе страны уделяют развитию механизмов поддержки кооперационной деятельности. Одним из базовых элементов этой работы призвана стать Российско-Узбекистанская инвестиционная платформа, сформированная по поручению глав двух государств.В числе других приоритетных направлений совместной работы Первый вице-премьер РФ назвал расширение сотрудничества в сфере транспорта, в энергетическом секторе, в области технического регулирования, по линии таможенных органов, а также развитие гуманитарных связей.

https://uz.sputniknews.ru/20251022/xodjayev-vystupleniye-sovet-regionov-rossiya-uzbekistan-52896036.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

денис мантуров россия узбекистан партнерство