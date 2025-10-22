Переговоры Нарбаевой с Генсеком МПС: какой документ подписали по итогам

https://uz.sputniknews.ru/20251022/peregovory-narbaevoy-s-gensekom-mps-52886600.html
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Узбекистана и Межпарламентским союзом
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве встретилась Генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, сообщает пресс-служба верхней палаты.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Узбекистана и Межпарламентским союзом, обменялись мнениями относительно реализации Ташкентской декларации и вытекающих из нее задач.По словам Мартина Чунгонга, соглашение является логическим продолжением доверительного и плодотворного сотрудничества между Узбекистаном и Межпарламентским союзом.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве встретилась Генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Узбекистана и Межпарламентским союзом, обменялись мнениями относительно реализации Ташкентской декларации и вытекающих из нее задач.
"В ходе встречи подписано Типовое соглашение о проведении 12-й Глобальной конференции молодых парламентариев в сентябре 2026 года в городе Самарканде. Данная инициатива была выдвинута президентом Узбекистана и направлена на расширение глобального диалога и сотрудничества между молодыми парламентариями", — говорится в сообщении.
По словам Мартина Чунгонга, соглашение является логическим продолжением доверительного и плодотворного сотрудничества между Узбекистаном и Межпарламентским союзом.