Переговоры Нарбаевой с Генсеком МПС: какой документ подписали по итогам

Переговоры Нарбаевой с Генсеком МПС: какой документ подписали по итогам

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Узбекистана и Межпарламентским союзом

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве встретилась Генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, сообщает пресс-служба верхней палаты.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Узбекистана и Межпарламентским союзом, обменялись мнениями относительно реализации Ташкентской декларации и вытекающих из нее задач.По словам Мартина Чунгонга, соглашение является логическим продолжением доверительного и плодотворного сотрудничества между Узбекистаном и Межпарламентским союзом.

