В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов
09:49 22.10.2025 (обновлено: 09:55 22.10.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представлены проекты, направленные на ускорение внедрения искусственного интеллекта
Глава республики отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка ознакомился с проектами, направленными на широкое внедрение технологий ИИ в деятельность министерств и ведомств, а также в другие сферы экономики и социальной жизни страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Один из важнейших факторов развития сферы — подготовка квалифицированных кадров. На это направлен проект кластера "Университет – промышленность – международное сотрудничество". В рамках этой инициативы предусмотрено повышение уровня AI-грамотности учащихся, совершенствование квалификации педагогов, разработка профильных учебных пособий и подготовка современных специалистов сферы.
Также Шавкату Мирзиёеву представили образовательную платформу "AI Maktab" для обучения молодежи цифровым навыкам и современным профессиям. С ее помощью пользователи смогут получать дистанционное образование по десяткам направлений: от разработчика виртуальных помощников и цифрового маркетолога до AI-контентмейкера и бизнес-аналитика.
"Президент отметил важность расширения подобных программ и привлечения инновационного потенциала молодежи к развитию ключевых отраслей. Кроме того, было обращено внимание на ожидаемые результаты от создания научно-учебных лабораторий в области ИИ. Обсуждены текущие проекты, реализуемые в этом направлении коммерческими банками. Подчеркнуто, что в ближайшей перспективе необходимо шире развивать подобные исследовательские и практические инициативы в вузах страны", — говорится в сообщении.
Глава республики также ознакомился с инновационными проектами талантливой молодежи — "PromptLab", "Detecting-AI.com" и "KotibAI".
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезиденту Узбекистана представили проекты в сфере искусственного интеллекта
Президенту Узбекистана представили проекты в сфере искусственного интеллекта
Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов.
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные инициативы и проекты, дал рекомендации и поручения по ускорению внедрения искусственного интеллекта.