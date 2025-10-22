Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251022/uzbekistane-vnedrenie-ii-52880071.html
В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов
В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов
Sputnik Узбекистан
Глава республики отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций
2025-10-22T09:49+0500
2025-10-22T09:55+0500
it-технологии
искусственный интеллект
узбекистан
проект
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52880213_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_55b3cfd8b81026256271ad6be8ca2d28.jpg
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка ознакомился с проектами, направленными на широкое внедрение технологий ИИ в деятельность министерств и ведомств, а также в другие сферы экономики и социальной жизни страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер страны отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций. Один из важнейших факторов развития сферы — подготовка квалифицированных кадров. На это направлен проект кластера "Университет – промышленность – международное сотрудничество". В рамках этой инициативы предусмотрено повышение уровня AI-грамотности учащихся, совершенствование квалификации педагогов, разработка профильных учебных пособий и подготовка современных специалистов сферы.Также Шавкату Мирзиёеву представили образовательную платформу "AI Maktab" для обучения молодежи цифровым навыкам и современным профессиям. С ее помощью пользователи смогут получать дистанционное образование по десяткам направлений: от разработчика виртуальных помощников и цифрового маркетолога до AI-контентмейкера и бизнес-аналитика. Глава республики также ознакомился с инновационными проектами талантливой молодежи — "PromptLab", "Detecting-AI.com" и "KotibAI". Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов. Шавкат Мирзиёев одобрил представленные инициативы и проекты, дал рекомендации и поручения по ускорению внедрения искусственного интеллекта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52880213_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5506fc62599fcaae7a44028fae027a6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
проекты искусственный интеллект узбекистан
проекты искусственный интеллект узбекистан

В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов

09:49 22.10.2025 (обновлено: 09:55 22.10.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представлены проекты, направленные на ускорение внедрения искусственного интеллекта
Президенту Узбекистана представлены проекты, направленные на ускорение внедрения искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка ознакомился с проектами, направленными на широкое внедрение технологий ИИ в деятельность министерств и ведомств, а также в другие сферы экономики и социальной жизни страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Лидер страны отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций.
Один из важнейших факторов развития сферы — подготовка квалифицированных кадров. На это направлен проект кластера "Университет – промышленность – международное сотрудничество". В рамках этой инициативы предусмотрено повышение уровня AI-грамотности учащихся, совершенствование квалификации педагогов, разработка профильных учебных пособий и подготовка современных специалистов сферы.
Также Шавкату Мирзиёеву представили образовательную платформу "AI Maktab" для обучения молодежи цифровым навыкам и современным профессиям. С ее помощью пользователи смогут получать дистанционное образование по десяткам направлений: от разработчика виртуальных помощников и цифрового маркетолога до AI-контентмейкера и бизнес-аналитика.
"Президент отметил важность расширения подобных программ и привлечения инновационного потенциала молодежи к развитию ключевых отраслей. Кроме того, было обращено внимание на ожидаемые результаты от создания научно-учебных лабораторий в области ИИ. Обсуждены текущие проекты, реализуемые в этом направлении коммерческими банками. Подчеркнуто, что в ближайшей перспективе необходимо шире развивать подобные исследовательские и практические инициативы в вузах страны", — говорится в сообщении.
Глава республики также ознакомился с инновационными проектами талантливой молодежи — "PromptLab", "Detecting-AI.com" и "KotibAI".
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезиденту Узбекистана представили проекты в сфере искусственного интеллекта
Президенту Узбекистана представили проекты в сфере искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2025
Президенту Узбекистана представили проекты в сфере искусственного интеллекта
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов.
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные инициативы и проекты, дал рекомендации и поручения по ускорению внедрения искусственного интеллекта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0