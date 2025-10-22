https://uz.sputniknews.ru/20251022/uzbekistane-vnedrenie-ii-52880071.html

В Узбекистане ускорят внедрение ИИ: президенту представили ряд проектов

Глава республики отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка ознакомился с проектами, направленными на широкое внедрение технологий ИИ в деятельность министерств и ведомств, а также в другие сферы экономики и социальной жизни страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер страны отметил необходимость активного продвижения инициатив по развитию искусственного интеллекта, ускорения внедрения передовых решений и недопущения отставания от мировых тенденций. Один из важнейших факторов развития сферы — подготовка квалифицированных кадров. На это направлен проект кластера "Университет – промышленность – международное сотрудничество". В рамках этой инициативы предусмотрено повышение уровня AI-грамотности учащихся, совершенствование квалификации педагогов, разработка профильных учебных пособий и подготовка современных специалистов сферы.Также Шавкату Мирзиёеву представили образовательную платформу "AI Maktab" для обучения молодежи цифровым навыкам и современным профессиям. С ее помощью пользователи смогут получать дистанционное образование по десяткам направлений: от разработчика виртуальных помощников и цифрового маркетолога до AI-контентмейкера и бизнес-аналитика. Глава республики также ознакомился с инновационными проектами талантливой молодежи — "PromptLab", "Detecting-AI.com" и "KotibAI". Как отмечалось, подобные программы и приложения создают большие возможности для повышения эффективности труда, расширения источников дохода и упрощения интеллектуальной деятельности как в небольших командах, так и в крупных компаниях. В настоящее время эти отечественные разработки уже применяют в финучреждениях, строительной отрасли и в работе творческих коллективов. Шавкат Мирзиёев одобрил представленные инициативы и проекты, дал рекомендации и поручения по ускорению внедрения искусственного интеллекта.

