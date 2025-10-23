Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕЭК рассказали о некоторых аспектах рынка труда в ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о некоторых аспектах рынка труда в ЕАЭС
В частности, речь шла о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке Союза
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова в ходе пресс-конференции остановилась на некоторых вопросах рынка труда в ЕАЭС. В частности, она отметила, что общий уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе снизился до 0,7%.Также речь шла о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке Союза.Она добавила, что обновляемый ЕЭК перечень наиболее востребованных профессий помогает синхронизировать подготовку кадров с реальными потребностями экономик стран ЕАЭС.Алтынай Омурбекова напомнила, что трудящимся из стран ЕАЭС наравне с гражданами страны трудоустройства обеспечено право на скорую помощь и ОМС, больничные, страхование от несчастных случаев на производстве.В фокусе внимания ЕЭК также находится доступ детей трудящихся-мигрантов к образованию. В частности, обсуждается влияние новых правил тестирования в российских школах на трудовую мобильность.Что касается пенсионного обеспечения граждан, то здесь, по словам Омурбековой, главная задача — запустить полноценное электронное взаимодействие между странами. Это сократит сроки и упростит процедуру назначения пенсий.Численность получателей пенсий в 2024 году по Соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС от 20 декабря 2019 года составила 13 854 человека.
В частности, речь шла о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке Союза.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова в ходе пресс-конференции остановилась на некоторых вопросах рынка труда в ЕАЭС.
В частности, она отметила, что общий уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе снизился до 0,7%.
Также речь шла о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке Союза.
"Мы можем отметить около девяти секторов. Этот перечень составляется на основе предложений, предоставляемых компетентными органами сторон с учетом потребностей национальных рынков труда. Практически во всех странах существует потребность в работниках в сферах здравоохранения, образования (в особенности учителей по точным предметам), строительства, транспорта, услуг, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства", — перечислила Омурбекова.
Она добавила, что обновляемый ЕЭК перечень наиболее востребованных профессий помогает синхронизировать подготовку кадров с реальными потребностями экономик стран ЕАЭС.
Алтынай Омурбекова напомнила, что трудящимся из стран ЕАЭС наравне с гражданами страны трудоустройства обеспечено право на скорую помощь и ОМС, больничные, страхование от несчастных случаев на производстве.
В фокусе внимания ЕЭК также находится доступ детей трудящихся-мигрантов к образованию. В частности, обсуждается влияние новых правил тестирования в российских школах на трудовую мобильность.
Что касается пенсионного обеспечения граждан, то здесь, по словам Омурбековой, главная задача — запустить полноценное электронное взаимодействие между странами. Это сократит сроки и упростит процедуру назначения пенсий.
Численность получателей пенсий в 2024 году по Соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС от 20 декабря 2019 года составила 13 854 человека.
