Президент Узбекистана утвердил кадровые изменения в своей Администрации
09:43 23.10.2025 (обновлено: 10:19 23.10.2025)
Президент подписал указ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики подписал соответствующие указы о новом назначении и освобождении от должности.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил кадровые изменения в своей Администрации, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Соответствующим указом назначен новый начальник Департамента внешних связей Администрации Президента. Им стал Сардорбек Умурзаков, ранее занимавший пост главного инспектора АП.
Шавкат Мирзиёев назначил нового начальника Департамента внешних связей Администрации президента
Шавкат Мирзиёев назначил нового начальника Департамента внешних связей Администрации президента
© telegram sputnikuzbekistan/
"Умурзаков Сардорбек Улугбекович назначен на должность начальника Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности главного инспектора Администрации Президента Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Умурзаков имеет многолетний дипломатический опыт.
В 2006-2018 годы он работал на различных должностях в системе МИД и диппредставительствах Узбекистана за рубежом.
С 2018 года занимал ответственные должности в Администрации Президента, в том числе на внешнеполитическом направлении.
В свою очередь Алишербек Пайгамов, руководивший Департаментом внешних связей, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.