Президент Узбекистана утвердил кадровые изменения в своей Администрации

Глава республики подписал соответствующие указы о новом назначении и освобождении от должности

2025-10-23T09:43+0500

2025-10-23T09:43+0500

2025-10-23T10:19+0500

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил кадровые изменения в своей Администрации, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Соответствующим указом назначен новый начальник Департамента внешних связей Администрации Президента. Им стал Сардорбек Умурзаков, ранее занимавший пост главного инспектора АП. Умурзаков имеет многолетний дипломатический опыт. В 2006-2018 годы он работал на различных должностях в системе МИД и диппредставительствах Узбекистана за рубежом. С 2018 года занимал ответственные должности в Администрации Президента, в том числе на внешнеполитическом направлении. В свою очередь Алишербек Пайгамов, руководивший Департаментом внешних связей, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Новости

