Нейросети в визуале: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Спикер рассказала о современных нейросетях, их возможностях для создания креативного визуального контента, а также о правилах работы с искусственным интеллектом
На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".Мероприятие с участием более трех десятков студентов, состоялось в рамках проекта SputnikPRO.Спикером выступила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова. Она рассказала о современных нейросетях, их возможностях для создания креативного визуального контента, а также о правилах работы с искусственным интеллектом.Маркелова подчеркнула, что успешная работа с алгоритмами требует правильной постановки задач, которые также можно создать с помощью ИИ — достаточно сформулировать запрос простыми словами.По словам эксперта, с помощью нейросетей можно "оживить" статьи, сделать популярные темы более наглядными и визуально привлекательными для аудитории. Изображения, созданные с помощью ИИ, особенно полезны для раскрытия исторической тематики: они повышают вовлеченность читателей.В практической части мастер-класса Маркелова продемонстрировала примеры удачного применения нейросетей, дала рекомендации по выбору программ, настройке параметров генерации и интеграции изображений в рабочий процесс. Она также указала на различия между сгенерированными изображениями и настоящими фото.Эксперт остановилась и на этических аспектах работы с нейросетями: многие алгоритмы автоматически блокируют некорректные запросы, способные искажать информацию о политических деятелях или важных событиях.По завершении мастер-класса студенты задали вопросы, получили профессиональные рекомендации и обсудили перспективы развития визуальных технологий.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Он объединяет семинары, лекции и мастер-классы российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и специалистов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Новости
ru_UZ
17:30 23.10.2025 (обновлено: 17:47 23.10.2025)
На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".
Мероприятие с участием более трех десятков студентов, состоялось в рамках проекта SputnikPRO.
Спикером выступила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова. Она рассказала о современных нейросетях, их возможностях для создания креативного визуального контента, а также о правилах работы с искусственным интеллектом.
Маркелова подчеркнула, что успешная работа с алгоритмами требует правильной постановки задач, которые также можно создать с помощью ИИ — достаточно сформулировать запрос простыми словами.
По словам эксперта, с помощью нейросетей можно "оживить" статьи, сделать популярные темы более наглядными и визуально привлекательными для аудитории. Изображения, созданные с помощью ИИ, особенно полезны для раскрытия исторической тематики: они повышают вовлеченность читателей.
"Популярную тему можно реализовать с помощью нейросетей, например, создать изображения о визуализации будущего", — отметила эксперт.
В практической части мастер-класса Маркелова продемонстрировала примеры удачного применения нейросетей, дала рекомендации по выбору программ, настройке параметров генерации и интеграции изображений в рабочий процесс. Она также указала на различия между сгенерированными изображениями и настоящими фото.
"Умение отличать сгенерированное изображение от фотографии — это шаг к тому, чтобы самим создавать качественные изображения", — пояснила Маркелова.
Эксперт остановилась и на этических аспектах работы с нейросетями: многие алгоритмы автоматически блокируют некорректные запросы, способные искажать информацию о политических деятелях или важных событиях.
По завершении мастер-класса студенты задали вопросы, получили профессиональные рекомендации и обсудили перспективы развития визуальных технологий.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Он объединяет семинары, лекции и мастер-классы российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и специалистов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.