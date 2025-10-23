https://uz.sputniknews.ru/20251023/neyroseti-smi-tashkent-master-klass-sputnikpro-52932359.html

Нейросети в визуале: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Нейросети в визуале: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

Спикер рассказала о современных нейросетях, их возможностях для создания креативного визуального контента, а также о правилах работы с искусственным интеллектом

2025-10-23T17:30+0500

2025-10-23T17:30+0500

2025-10-23T17:47+0500

мастер-класс

ташкент

узбекистан

миа "россия сегодня"

искусственный интеллект

сми

видео

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52932072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8204408a9e80647efc5841423832178e.jpg

На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента".Мероприятие с участием более трех десятков студентов, состоялось в рамках проекта SputnikPRO.Спикером выступила бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова. Она рассказала о современных нейросетях, их возможностях для создания креативного визуального контента, а также о правилах работы с искусственным интеллектом.Маркелова подчеркнула, что успешная работа с алгоритмами требует правильной постановки задач, которые также можно создать с помощью ИИ — достаточно сформулировать запрос простыми словами.По словам эксперта, с помощью нейросетей можно "оживить" статьи, сделать популярные темы более наглядными и визуально привлекательными для аудитории. Изображения, созданные с помощью ИИ, особенно полезны для раскрытия исторической тематики: они повышают вовлеченность читателей.В практической части мастер-класса Маркелова продемонстрировала примеры удачного применения нейросетей, дала рекомендации по выбору программ, настройке параметров генерации и интеграции изображений в рабочий процесс. Она также указала на различия между сгенерированными изображениями и настоящими фото.Эксперт остановилась и на этических аспектах работы с нейросетями: многие алгоритмы автоматически блокируют некорректные запросы, способные искажать информацию о политических деятелях или важных событиях.По завершении мастер-класса студенты задали вопросы, получили профессиональные рекомендации и обсудили перспективы развития визуальных технологий.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Он объединяет семинары, лекции и мастер-классы российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и специалистов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нейросети сми ташкент мастер-класс sputnikpro