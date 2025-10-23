СГБ Узбекистана сообщила, сколько терактов совместно пресекли спецслужбы стран СНГ в 2025

https://uz.sputniknews.ru/20251023/skolko-teraktov-sovmestno-presekli-spetsslujby-stran-sng-v-2025-52934207.html
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пять террористических актов были пресечены в 2025 году в результате совместных мероприятий спецслужб стран СНГ, сообщил первый зампредседателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ботир Турсунов.Он выступил на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в столице Таджикистана в Душанбе.Зампредседателя СГБ РУз также отметил важность дальнейшего сотрудничества и взаимодействия органов безопасности стран Содружества, включая обмен данными о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность, выразил готовность республики к работе в этом направлении.В конференции участвовали более 150 делегатов от компетентных органов 12 стран СНГ и ШОС.Они обменялись национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму, включая оценку обстановки и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, оценили влияние политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудили инновационные методы мониторинга и анализа угроз безопасности с использованием ITтехнологий, ИИ и майнинга больших данных.Отдельную сессию посвятили организации учебной, методической и научной работы в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пять террористических актов были пресечены в 2025 году в результате совместных мероприятий спецслужб стран СНГ, сообщил первый зампредседателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ботир Турсунов.
Он выступил на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в столице Таджикистана в Душанбе.
"В результате совместных мероприятий в 2025 году пресечены пять террористических актов", — сказал он.
Зампредседателя СГБ РУз также отметил важность дальнейшего сотрудничества и взаимодействия органов безопасности стран Содружества, включая обмен данными о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность, выразил готовность республики к работе в этом направлении.
"Республика Узбекистан готова и впредь активно делиться опытом, расширяя взаимодействие и участвуя в совместных инициативах в рамках сотрудничества. Уверен, что конструктивный диалог на площадке СНГ станет важным вкладом в укрепление коллективной безопасности и стабильности в нашем общем пространстве", — сказал Турсунов.
В конференции участвовали более 150 делегатов от компетентных органов 12 стран СНГ и ШОС.
Они обменялись национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму, включая оценку обстановки и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, оценили влияние политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудили инновационные методы мониторинга и анализа угроз безопасности с использованием ITтехнологий, ИИ и майнинга больших данных.
Отдельную сессию посвятили организации учебной, методической и научной работы в этой сфере.