https://uz.sputniknews.ru/20251023/skolko-teraktov-sovmestno-presekli-spetsslujby-stran-sng-v-2025-52934207.html

СГБ Узбекистана сообщила, сколько терактов совместно пресекли спецслужбы стран СНГ в 2025

СГБ Узбекистана сообщила, сколько терактов совместно пресекли спецслужбы стран СНГ в 2025

Sputnik Узбекистан

В Душанбе состоялась Третья конференция Содружества Независимых Государств по противодействию терроризму и экстремизму. В ней участвовали более 150 делегатов от компетентных органов 12 стран СНГ и ШОС

2025-10-23T18:15+0500

2025-10-23T18:15+0500

2025-10-23T18:15+0500

узбекистан

сгб

снг

теракт

спецслужбы

борьба с терроризмом

борьба с экстремизмом

конференция

душанбе

таджикистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0d/45638493_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_734fa8c853e7e1c0bbe9d15d1c0b728f.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пять террористических актов были пресечены в 2025 году в результате совместных мероприятий спецслужб стран СНГ, сообщил первый зампредседателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ботир Турсунов.Он выступил на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в столице Таджикистана в Душанбе.Зампредседателя СГБ РУз также отметил важность дальнейшего сотрудничества и взаимодействия органов безопасности стран Содружества, включая обмен данными о лицах, вовлеченных в террористическую деятельность, выразил готовность республики к работе в этом направлении.В конференции участвовали более 150 делегатов от компетентных органов 12 стран СНГ и ШОС.Они обменялись национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму, включая оценку обстановки и прогнозы ее развития с учетом трансформации системы международной безопасности, оценили влияние политических, экономических, религиозных и иных факторов на рост террористической и экстремистской активности, обсудили инновационные методы мониторинга и анализа угроз безопасности с использованием ITтехнологий, ИИ и майнинга больших данных.Отдельную сессию посвятили организации учебной, методической и научной работы в этой сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20251016/glava-fsb-rossii-rasskazal-o-klyuchevoy-ugroze-dlya-sng-52739942.html

узбекистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сгб узбекистан спецслужбы снг теракты