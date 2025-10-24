Узбекистан
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике
Sputnik Узбекистан
В очередной соревновательный день Азиатских юношеских игр узбекские легкоатлеты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
2025-10-24T11:38+0500
2025-10-24T11:56+0500
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали четыре медали в очередной день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает пресс-служба НОК.Накануне спортсмены приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике.Золото медаль завоевала Назмина Рахимжонова, показав лучший результат в беге на дистанции 1 500 метров.Серебряные медали выиграли Мухаммадазиз Носиров в метании молота и Шахзодбек Холмуродов в тройном прыжке. Бронзу в копилку сборной принесла Шодиёна Рахмонова, занявшая третье место в беге на 100 метров с препятствиями.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
бахрейн
Новости
Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике

11:38 24.10.2025 (обновлено: 11:56 24.10.2025)
Подписаться
В очередной соревновательный день Азиатских юношеских игр узбекские легкоатлеты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали четыре медали в очередной день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает пресс-служба НОК.
Накануне спортсмены приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике.
"Делегация Узбекистана завоевала очередные медали на III Азиатских юношеских играх. Сегодня в соревнованиях по легкой атлетике наши спортсмены Назмина Рахимжонова, Мухаммадазиз Носиров, Шахзодбек Холмуродов и Шодиёна Рахмонова поднялись на пьедестал почета", — говорится в сообщении.
Золото медаль завоевала Назмина Рахимжонова, показав лучший результат в беге на дистанции 1 500 метров.
Серебряные медали выиграли Мухаммадазиз Носиров в метании молота и Шахзодбек Холмуродов в тройном прыжке.
Бронзу в копилку сборной принесла Шодиёна Рахмонова, занявшая третье место в беге на 100 метров с препятствиями.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
