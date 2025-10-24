https://uz.sputniknews.ru/20251024/baxreyn-2025-uzbekistant-4-medali-v-sorevnovaniyax-legkaya-atletika-52944081.html

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 4 медали в соревнованиях по легкой атлетике

В очередной соревновательный день Азиатских юношеских игр узбекские легкоатлеты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистанцы завоевали четыре медали в очередной день III Азиатских юношеских игр Бахрейн-2025, сообщает пресс-служба НОК.Накануне спортсмены приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике.Золото медаль завоевала Назмина Рахимжонова, показав лучший результат в беге на дистанции 1 500 метров.Серебряные медали выиграли Мухаммадазиз Носиров в метании молота и Шахзодбек Холмуродов в тройном прыжке. Бронзу в копилку сборной принесла Шодиёна Рахмонова, занявшая третье место в беге на 100 метров с препятствиями.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.

