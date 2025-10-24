https://uz.sputniknews.ru/20251024/putin-prokommentiroval-zayavleniya-trampa-sammita-budapesht-52941752.html

Путин прокомментировал заявления Трампа об отмене саммита в Будапеште

У Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште.Глава РФ уточнил, что речь идет скорее о переносе встречи, и добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки.Путин напомнил, что в последнем разговоре с Трампом сама встреча и место ее проведения были предложены американской стороной.Новые санкции США против России он назвал попыткой оказать давление на Россию, а также недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он выразил уверенность, что это существенно не скажется на экономическом самочувствии страны.Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.Владимир Путин также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу. Россия всегда поддерживала продолжение диалога, подчеркнул российский лидер.Президент РФ рассказал о том, какие у него были достигнуты договоренности с президентом США Дональдом Трампом по подготовке их возможной встречи в Будапеште.Он сообщил, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США.Глава РФ сказал Трампу, что после того, как американская сторона определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой их встречи, Москва тоже объявит, кто будет работать с ее стороны. Комментируя разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, президент России назвал такие разговоры попыткой эскалации конфликта.Он также предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.Президент России Владимир Путин заявил, что диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны.На днях США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в его рамках были введены меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних предприятий. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как пока не готов. Об этом он сообщил журналистам после беседы с генсеком НАТО.

