Путин прокомментировал заявления Трампа об отмене саммита в Будапеште
У Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште.Глава РФ уточнил, что речь идет скорее о переносе встречи, и добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки.Путин напомнил, что в последнем разговоре с Трампом сама встреча и место ее проведения были предложены американской стороной.Новые санкции США против России он назвал попыткой оказать давление на Россию, а также недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он выразил уверенность, что это существенно не скажется на экономическом самочувствии страны.Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.Владимир Путин также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу. Россия всегда поддерживала продолжение диалога, подчеркнул российский лидер.Президент РФ рассказал о том, какие у него были достигнуты договоренности с президентом США Дональдом Трампом по подготовке их возможной встречи в Будапеште.Он сообщил, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США.Глава РФ сказал Трампу, что после того, как американская сторона определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой их встречи, Москва тоже объявит, кто будет работать с ее стороны. Комментируя разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, президент России назвал такие разговоры попыткой эскалации конфликта.Он также предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.Президент России Владимир Путин заявил, что диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны.На днях США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в его рамках были введены меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних предприятий. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как пока не готов. Об этом он сообщил журналистам после беседы с генсеком НАТО.
10:36 24.10.2025 (обновлено: 11:00 24.10.2025)
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште.
Глава РФ уточнил, что речь идет скорее о переносе встречи, и добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки.
"И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. И некоторых из них он назвал", — рассказал Путин.
Путин напомнил, что в последнем разговоре с Трампом сама встреча и место ее проведения были предложены американской стороной.
Новые санкции США против России он назвал попыткой оказать давление на Россию, а также недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он выразил уверенность, что это существенно не скажется на экономическом самочувствии страны.
"Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", — сказал Путин.
Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.
"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.
Владимир Путин также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.
"Если мы в конце концов все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы. В целом к этому мы готовы, но это, как мы видим, зависит не только от Российской Федерации, но и от наших партнеров", — сказал Путин журналистам.
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, подчеркнул российский лидер.
Президент РФ рассказал о том, какие у него были достигнуты договоренности с президентом США Дональдом Трампом по подготовке их возможной встречи в Будапеште.
Он сообщил, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США.
"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США — не исключение", —сказал Путин.
Глава РФ сказал Трампу, что после того, как американская сторона определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой их встречи, Москва тоже объявит, кто будет работать с ее стороны.
"Но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел РФ (Сергей — ред.) Лавров и госсекретарь (США Марко — ред.) Рубио. Ну, на этом и порешили", — добавил Путин.
Комментируя разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, президент России назвал такие разговоры попыткой эскалации конфликта.
"Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим", — сказал Путин.
Он также предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.
"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", — предостерег он.
Президент России Владимир Путин заявил, что диалог всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны.
На днях США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в его рамках были введены меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних предприятий. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как пока не готов. Об этом он сообщил журналистам после беседы с генсеком НАТО.