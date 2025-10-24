https://uz.sputniknews.ru/20251024/v-uzbekistane-vyrosli-prodaji-elektromobiley-52952346.html

В Узбекистане выросли продажи электромобилей

Чаще всего электромобили покупают в Ташкентской и Самаркандской областях, а также в столице.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В сентябре автомобильный рынок отличился ростом продаж электромобилей. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил обновленный анализ динамики автомобильного рынка в Узбекистане.Согласно данным, в сентябре продажи легковых автомобилей в Узбекистане составили 84,6 тысяч единиц, что на 6,4% меньше по сравнению с августом.Наибольшее снижение отмечено в Сурхандарьинской и Навоийской областях, а также в городе Ташкенте.Вместе с тем, рост темпов продаж зафиксирован в Сырдарьинской и Ташкентской областях.Сегмент новых легковых автомобилей в сентябре показал умеренное сезонное снижение активности, продажи сократились на 15,2% и составили 31,9 тыс. единиц.Внутри сегмента новые легковые автомобили отечественного производства сохранили доминирующую позицию, достигнув объема реализации в 27,4 тысячи единиц со снижением на 16,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Реализация новых автомобилей иностранного производства составила 4,5 тысяч единиц, что на 8,9% ниже уровня августа.Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИРЧто касается вторичного рынка легковых автомобилей, то в сентябре продажи составили 52,6 тысячи единиц, что на 0,1% меньше по сравнению с августом.В обзоре отмечен рост продаж в сегменте электрокаров. Так в сентябре было реализовано рекордных 7,8 тысяч электромобилей, что на 21,6% выше показателя предыдущего месяца.В III квартале количество реализованных легковых электромобилей составило 20,7 тысяч с годовым увеличением за аналогичный период в 2,2 раза.Чаще всего электромобили покупали в Ташкентской и Самаркандской областях, а также в городе Ташкенте.

