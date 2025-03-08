https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-inomarki-elektromobili-48303505.html
Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИР
Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИР
Sputnik Узбекистан
Центр экономических исследований и реформ представил результаты анализа автомобильного рынка Узбекистана.
2025-03-08T11:33+0500
2025-03-08T11:33+0500
2025-03-08T11:46+0500
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автомобили
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машина
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдаются положительные изменения в краткосрочной перспективе, что выражается увеличением продаж легковых автомобилей. Тенденции автомобильного рынка Узбекистана представлены в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).В то же время отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей увеличились в 3,1 раза за год, тогда новых в 1,3 раза.В текущих условиях наблюдается общее увеличение продаж в сегменте легковых автомобилей, что является положительным сигналом после четырех месяцев снижения активности.В январе продажи выросли на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 78,6 тысяч автомобилей, что указывает на восстановление активности на рынке.В региональном разрезе наибольший рост продаж в январе отмечен в Сурхандарьинской – на 27%, Андижанской – 25% и Наманганской областях – 24%.В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталейНа первичном рынке легковых автомобилей Узбекистана наблюдаются положительные изменения. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 18,5%, что на 4,1 тысячу единиц больше, чем месяцем ранее. Несмотря на положительный тренд в краткосрочной перспективе, в годовом выражении активность в этом сегменте рынка снизилась на 15%.Продажи новых автомобилей местного производства в январе месяце также продемонстрировали положительную динамику, составив 21,7 тысяч машин, что на 3,3 тысячи больше, чем в предыдущем месяце.В начале года на рынке легковых автомобилей иностранного производства, как новых, так и подержанных, наблюдается заметный рост продаж. В январе активность в этом сегменте увеличилась на 21%, – реализовано 4,9 тысяч иномарок.Этот рост является значительным, особенно в контексте годового сравнения, где продажи увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей в январе месяце характеризуется повышением активности. Продажи составили 52 тысячи автомобилей, с ростом на 5,4% относительно декабря прошлого года.Сегмент легковых электромобилей как новых, так и подержанных, показывает рост активности. В начале года продажи составили 5,5 тысяч машин с ростом на 24%.Что касается подержанных легковых электромобилей, то их продажи за год выросли в 3,1 раза, тогда как новых увеличились в 1,3 раза.
https://uz.sputniknews.ru/20250125/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-v-2024-godu--47684062.html
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электромобиль обзор иномарки автомобиль анализ статистика цэир
электромобиль обзор иномарки автомобиль анализ статистика цэир
Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИР
11:33 08.03.2025 (обновлено: 11:46 08.03.2025)
Центр экономических исследований и реформ представил результаты анализа автомобильного рынка Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik
. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдаются положительные изменения в краткосрочной перспективе, что выражается увеличением продаж легковых автомобилей. Тенденции автомобильного рынка Узбекистана представлены
в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
В то же время отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей увеличились в 3,1 раза за год, тогда новых в 1,3 раза.
В текущих условиях наблюдается общее увеличение продаж в сегменте легковых автомобилей, что является положительным сигналом после четырех месяцев снижения активности.
В январе продажи выросли на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 78,6 тысяч автомобилей, что указывает на восстановление активности на рынке.
В региональном разрезе наибольший рост продаж в январе отмечен в Сурхандарьинской – на 27%, Андижанской – 25% и Наманганской областях – 24%.
На первичном рынке легковых автомобилей Узбекистана наблюдаются положительные изменения. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 18,5%, что на 4,1 тысячу единиц больше, чем месяцем ранее. Несмотря на положительный тренд в краткосрочной перспективе, в годовом выражении активность в этом сегменте рынка снизилась на 15%.
Продажи новых автомобилей местного производства в январе месяце также продемонстрировали положительную динамику, составив 21,7 тысяч машин, что на 3,3 тысячи больше, чем в предыдущем месяце.
В начале года на рынке легковых автомобилей иностранного производства, как новых, так и подержанных, наблюдается заметный рост продаж. В январе активность в этом сегменте увеличилась на 21%, – реализовано 4,9 тысяч иномарок.
Этот рост является значительным, особенно в контексте годового сравнения, где продажи увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей в январе месяце характеризуется повышением активности. Продажи составили 52 тысячи автомобилей, с ростом на 5,4% относительно декабря прошлого года.
Сегмент легковых электромобилей как новых, так и подержанных, показывает рост активности. В начале года продажи составили 5,5 тысяч машин с ростом на 24%.
Что касается подержанных легковых электромобилей, то их продажи за год выросли в 3,1 раза, тогда как новых увеличились в 1,3 раза.