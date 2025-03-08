https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-inomarki-elektromobili-48303505.html

Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИР

Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИР

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ представил результаты анализа автомобильного рынка Узбекистана.

2025-03-08T11:33+0500

2025-03-08T11:33+0500

2025-03-08T11:46+0500

электромобиль

автомобили

узбекистан

импорт

электромашина

транспорт

машина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/1b/20662121_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_cb264cfcec64cc61ef7d3fdb8574983d.jpg

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдаются положительные изменения в краткосрочной перспективе, что выражается увеличением продаж легковых автомобилей. Тенденции автомобильного рынка Узбекистана представлены в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).В то же время отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей увеличились в 3,1 раза за год, тогда новых в 1,3 раза.В текущих условиях наблюдается общее увеличение продаж в сегменте легковых автомобилей, что является положительным сигналом после четырех месяцев снижения активности.В январе продажи выросли на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 78,6 тысяч автомобилей, что указывает на восстановление активности на рынке.В региональном разрезе наибольший рост продаж в январе отмечен в Сурхандарьинской – на 27%, Андижанской – 25% и Наманганской областях – 24%.В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталейНа первичном рынке легковых автомобилей Узбекистана наблюдаются положительные изменения. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 18,5%, что на 4,1 тысячу единиц больше, чем месяцем ранее. Несмотря на положительный тренд в краткосрочной перспективе, в годовом выражении активность в этом сегменте рынка снизилась на 15%.Продажи новых автомобилей местного производства в январе месяце также продемонстрировали положительную динамику, составив 21,7 тысяч машин, что на 3,3 тысячи больше, чем в предыдущем месяце.В начале года на рынке легковых автомобилей иностранного производства, как новых, так и подержанных, наблюдается заметный рост продаж. В январе активность в этом сегменте увеличилась на 21%, – реализовано 4,9 тысяч иномарок.Этот рост является значительным, особенно в контексте годового сравнения, где продажи увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей в январе месяце характеризуется повышением активности. Продажи составили 52 тысячи автомобилей, с ростом на 5,4% относительно декабря прошлого года.Сегмент легковых электромобилей как новых, так и подержанных, показывает рост активности. В начале года продажи составили 5,5 тысяч машин с ростом на 24%.Что касается подержанных легковых электромобилей, то их продажи за год выросли в 3,1 раза, тогда как новых увеличились в 1,3 раза.

https://uz.sputniknews.ru/20250125/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-v-2024-godu--47684062.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

электромобиль обзор иномарки автомобиль анализ статистика цэир