Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251025/baxreyn-2025-uzbekistan-zoloto-serebro-aziatskix-yunosheskix-igr-52978297.html
Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр
Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр
Sputnik Узбекистан
В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 4 награды.
2025-10-25T18:10+0500
2025-10-25T18:10+0500
бахрейн
игры
спорт
золотая медаль
серебро
спортивные соревнования
азиатские игры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52978385_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_a6affa1b988d215ab87423a6fd436a52.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Молодые узбекские спортсмены демонстрируют блестящие результаты на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне. В течение одного соревновательного дня сборная республики завоевала три медали высшей пробы и одно серебро, сообщает НОК.Так, первую золотую награду в смешанных единоборствах выиграл Аваз Анваров, выступавший в весовой категории до 50 кг. В финале он одолел казахстанца Санжара Имангали и стал чемпионом III Азиатских юношеских игр.В программе смешанных боевых искусств в копилку сборной Узбекистана серебро добавил Иброхим Ботиров. В финальном поединке в весовой категории до 55 кг узбекистанец уступил сопернику из Таджикистана и удостоился серебряной награды.Еще одним чемпионом III Азиатских юношеских игр стал таэквондист Ахаджон Мухторов. В решающем поединке в весовой категории до 73 кг среди юношей Мухторов одержал победу над представителем Казахстана и завоевал для Узбекистана очередную золотую медаль.Очередное золото делегации страны принесла представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Рушанахон Равшанова. В финале в весовой категории до 55 кг Равшанова не оставила шансов сопернице из Китая и стала чемпионкой соревнований.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.Соревнования продлятся до 31 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20251025/uzbekskaya-legkoatletka-zavoevala-serebro-na-aziatskix-yunosheskix-igrax-baxreyn-52975643.html
бахрейн
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52978385_0:0:2556:1916_1920x0_80_0_0_2db2aaebae4dffc8e64c77a16d23d205.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
игры золото серебро бахрейн узбекистан спорт игры
игры золото серебро бахрейн узбекистан спорт игры

Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр

18:10 25.10.2025
© НОК Узбекистана Бахрейн-2025: Рушанахон Равшанова завоевала золотую медаль.
 Бахрейн-2025: Рушанахон Равшанова завоевала золотую медаль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 4 награды.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Молодые узбекские спортсмены демонстрируют блестящие результаты на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне. В течение одного соревновательного дня сборная республики завоевала три медали высшей пробы и одно серебро, сообщает НОК.
Так, первую золотую награду в смешанных единоборствах выиграл Аваз Анваров, выступавший в весовой категории до 50 кг. В финале он одолел казахстанца Санжара Имангали и стал чемпионом III Азиатских юношеских игр.
© НОК УзбекистанаБахрейн-2025: Аваз Анваров завоевал золотую медаль.
Бахрейн-2025: Аваз Анваров завоевал золотую медаль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
Бахрейн-2025: Аваз Анваров завоевал золотую медаль.
© НОК Узбекистана
В программе смешанных боевых искусств в копилку сборной Узбекистана серебро добавил Иброхим Ботиров. В финальном поединке в весовой категории до 55 кг узбекистанец уступил сопернику из Таджикистана и удостоился серебряной награды.
© НОК УзбекистанаБахрейн-2025: Иброхим Ботиров завоевал серебряную медаль.
Бахрейн-2025: Иброхим Ботиров завоевал серебряную медаль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
Бахрейн-2025: Иброхим Ботиров завоевал серебряную медаль.
© НОК Узбекистана
Еще одним чемпионом III Азиатских юношеских игр стал таэквондист Ахаджон Мухторов. В решающем поединке в весовой категории до 73 кг среди юношей Мухторов одержал победу над представителем Казахстана и завоевал для Узбекистана очередную золотую медаль.
© НОК УзбекистанаБахрейн-2025: Таэквондист Ахаджон Мухторов — чемпион III Азиатских юношеских игр.
Бахрейн-2025: Таэквондист Ахаджон Мухторов — чемпион III Азиатских юношеских игр. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
Бахрейн-2025: Таэквондист Ахаджон Мухторов — чемпион III Азиатских юношеских игр.
© НОК Узбекистана
Очередное золото делегации страны принесла представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Рушанахон Равшанова. В финале в весовой категории до 55 кг Равшанова не оставила шансов сопернице из Китая и стала чемпионкой соревнований.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
Соревнования продлятся до 31 октября.
Насима Мамирова завоевала серебро на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
Узбекская легкоатлетка завоевала серебро Азиатских юношеских игр в Бахрейне
15:20
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0