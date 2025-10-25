https://uz.sputniknews.ru/20251025/baxreyn-2025-uzbekistan-zoloto-serebro-aziatskix-yunosheskix-igr-52978297.html

Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр

Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр

Sputnik Узбекистан

В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 4 награды.

2025-10-25T18:10+0500

2025-10-25T18:10+0500

2025-10-25T18:10+0500

бахрейн

игры

спорт

золотая медаль

серебро

спортивные соревнования

азиатские игры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52978385_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_a6affa1b988d215ab87423a6fd436a52.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Молодые узбекские спортсмены демонстрируют блестящие результаты на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне. В течение одного соревновательного дня сборная республики завоевала три медали высшей пробы и одно серебро, сообщает НОК.Так, первую золотую награду в смешанных единоборствах выиграл Аваз Анваров, выступавший в весовой категории до 50 кг. В финале он одолел казахстанца Санжара Имангали и стал чемпионом III Азиатских юношеских игр.В программе смешанных боевых искусств в копилку сборной Узбекистана серебро добавил Иброхим Ботиров. В финальном поединке в весовой категории до 55 кг узбекистанец уступил сопернику из Таджикистана и удостоился серебряной награды.Еще одним чемпионом III Азиатских юношеских игр стал таэквондист Ахаджон Мухторов. В решающем поединке в весовой категории до 73 кг среди юношей Мухторов одержал победу над представителем Казахстана и завоевал для Узбекистана очередную золотую медаль.Очередное золото делегации страны принесла представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Рушанахон Равшанова. В финале в весовой категории до 55 кг Равшанова не оставила шансов сопернице из Китая и стала чемпионкой соревнований.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.Соревнования продлятся до 31 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20251025/uzbekskaya-legkoatletka-zavoevala-serebro-na-aziatskix-yunosheskix-igrax-baxreyn-52975643.html

бахрейн

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

игры золото серебро бахрейн узбекистан спорт игры