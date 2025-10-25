Бахрейн-2025: узбекистанцы за день завоевали 3 золота и 1 серебро Азиатских юношеских игр
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 4 награды.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Молодые узбекские спортсмены демонстрируют блестящие результаты на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне. В течение одного соревновательного дня сборная республики завоевала три медали высшей пробы и одно серебро, сообщает НОК.
Так, первую золотую награду в смешанных единоборствах выиграл Аваз Анваров, выступавший в весовой категории до 50 кг. В финале он одолел казахстанца Санжара Имангали и стал чемпионом III Азиатских юношеских игр.
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
В программе смешанных боевых искусств в копилку сборной Узбекистана серебро добавил Иброхим Ботиров. В финальном поединке в весовой категории до 55 кг узбекистанец уступил сопернику из Таджикистана и удостоился серебряной награды.
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
Еще одним чемпионом III Азиатских юношеских игр стал таэквондист Ахаджон Мухторов. В решающем поединке в весовой категории до 73 кг среди юношей Мухторов одержал победу над представителем Казахстана и завоевал для Узбекистана очередную золотую медаль.
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
Очередное золото делегации страны принесла представительница сборной Узбекистана по таэквондо WT Рушанахон Равшанова. В финале в весовой категории до 55 кг Равшанова не оставила шансов сопернице из Китая и стала чемпионкой соревнований.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
Соревнования продлятся до 31 октября.