Узбекская легкоатлетка завоевала серебро Азиатских юношеских игр в Бахрейне
Узбекская спортсменка финишировала второй в беге на 2 000 метров (стипл-чез) среди девушек.
2025-10-25T15:20+0500
2025-10-25T15:20+0500
2025-10-25T15:25+0500
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по легкой атлетике Насима Мамирова завоевала серебряную медаль на III Азиатских юношеских играх, проходящих в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В беге на 2000 метров (стипл-чез) среди девушек узбекская спортсменка финишировала второй и завоевала серебряную медаль.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.Соревнования продлятся до 31 октября.
15:20 25.10.2025 (обновлено: 15:25 25.10.2025)
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по легкой атлетике Насима Мамирова завоевала серебряную медаль на III Азиатских юношеских играх, проходящих в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В беге на 2000 метров (стипл-чез) среди девушек узбекская спортсменка финишировала второй и завоевала серебряную медаль.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
Соревнования продлятся до 31 октября.