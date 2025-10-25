Узбекистан
Узбекская легкоатлетка завоевала серебро Азиатских юношеских игр в Бахрейне
Узбекская спортсменка финишировала второй в беге на 2 000 метров (стипл-чез) среди девушек.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52975335_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9db6930bdb44bcede62f98edf8316920.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по легкой атлетике Насима Мамирова завоевала серебряную медаль на III Азиатских юношеских играх, проходящих в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В беге на 2000 метров (стипл-чез) среди девушек узбекская спортсменка финишировала второй и завоевала серебряную медаль.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.Соревнования продлятся до 31 октября.
15:20 25.10.2025 (обновлено: 15:25 25.10.2025)
© НОК УзбекистанаНасима Мамирова завоевала серебро на III Азиатских юношеских играх в Бахрейне.
© НОК Узбекистана
Узбекская спортсменка финишировала второй в беге на 2 000 метров (стипл-чез) среди девушек.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по легкой атлетике Насима Мамирова завоевала серебряную медаль на III Азиатских юношеских играх, проходящих в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В беге на 2000 метров (стипл-чез) среди девушек узбекская спортсменка финишировала второй и завоевала серебряную медаль.
III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.
Соревнования продлятся до 31 октября.
