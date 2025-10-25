https://uz.sputniknews.ru/20251025/uzbekskaya-legkoatletka-zavoevala-serebro-na-aziatskix-yunosheskix-igrax-baxreyn-52975643.html

Узбекская легкоатлетка завоевала серебро Азиатских юношеских игр в Бахрейне

Узбекская легкоатлетка завоевала серебро Азиатских юношеских игр в Бахрейне

Узбекская спортсменка финишировала второй в беге на 2 000 метров (стипл-чез) среди девушек.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана по легкой атлетике Насима Мамирова завоевала серебряную медаль на III Азиатских юношеских играх, проходящих в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В беге на 2000 метров (стипл-чез) среди девушек узбекская спортсменка финишировала второй и завоевала серебряную медаль.III Азиатские юношеские игры объединили 4 тысячи спортсменов из 45 азиатских стран. Они разыгрывают 259 комплектов медалей в 26 видах спорта.Соревнования продлятся до 31 октября.

