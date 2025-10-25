https://uz.sputniknews.ru/20251025/mid-uzbekistan-vstrecha-predstavitel-mid-afganistana-52976288.html

В МИД Узбекистана состоялась встреча с представителем МИД Афганистана

Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах, а также вопросы безопасности и механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества для установления прочного мира в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с начальником третьего политического управления Министерства иностранных дел Афганистана Абдулом Хаем Канитом.В ходе переговоров стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.Стороны также обсудили вопросы безопасности и механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества для установления прочного мира в Афганистане.Встреча прошла в конструктивной атмосфере, и стороны договорились о продолжении практического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран на системной основе в будущем.

