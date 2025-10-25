https://uz.sputniknews.ru/20251025/shavkat-mirziyoev-nagradil-sotrudniki-mvd-professionalniy-prazdnik-52968344.html

Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД в честь профессионального праздника

25 октября отмечается День работников органов внутренних дел Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В связи с Днем работников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана подписал Указ "О награждении группы сотрудников в связи с Днем работников органов внутренних дел".Награды были присвоены за многолетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел страны, достойный вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактической работы, защите прав и свобод граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении долга с честью и ответственностью, а также активное участие в воспитании молодого поколения.Президент наградил:орденом "Шон-шараф" II степениорденом "Мардлик"орденом "Дустлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Шухрат"

