Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД в честь профессионального праздника
10:40 25.10.2025 (обновлено: 10:49 25.10.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент подписал указ
25 октября отмечается День работников органов внутренних дел республики Узбекистан. Сотрудники МВД награждены орденами "Шон-шараф" , "Мардлик", "Дустлик", а также медалями "Жасорат", "Содик хизматлари учун", "Шухрат".
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В связи с Днем работников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана подписал Указ "О награждении группы сотрудников в связи с Днем работников органов внутренних дел".
Награды были присвоены за многолетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел страны, достойный вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактической работы, защите прав и свобод граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении долга с честью и ответственностью, а также активное участие в воспитании молодого поколения.
Президент наградил:
орденом "Шон-шараф" II степени
Ашропова Рамазона Ахматхужаевича — заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
Торебекова Бахтияра Исмандияровича — министра внутренних дел Республики Каракалпакстан
Хусанова Илёса Пардаевича — инспектора профилактики отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области
орденом "Дустлик"
Махмудову Марию Степановну — старшего эксперта экспертно-криминалистического отдела Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города Ташкента
Ташходжаева Улугбека Шухратовича — начальника Департамента миграции и персонализации при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан
Хатамова Рустама Абдуганиевича — начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Аббасова Авлиё Исраилхоновича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской области
Каримкулову Сайёру Кудратовну — младшего инспектора колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Хаитова Абдунайима Хайруллаевича — старшего оперуполномоченного Управления внутренних дел Навоийской области
Худайназарова Санжара Фарходовича — оперуполномоченного по особо важным делам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
медалью "Содик хизматлари учун"
Аббасова Рустама Абдуллажановича — советника начальника Управления внутренних дел Наманганской области
Исаева Истама Корёгдиевича — заместителя командира группы воинской части Караульных войск Министерства внутренних дел республики Узбекистан
Махмудова Хуршида Хусановича — инспектора группы пробации управления внутренних дел Шароф Рашидовского района Джизакской области
Машарипова Атабека Султанбаевича — начальника отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан
Мирзажанова Мухаммаджона Комилжановича — старшего инспектора профилактики Управления по координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города Ташкента
Таганова Расулбека Собировича — командира отделения отряда патрульно-постовой службы управления внутренних дел города Ургенча Хорезмской области
Уралова Жахонгира Маматкуловича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
Холматова Баходира Фозиловича — старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел города Маргилана Ферганской области
Чориева Шухрата Амировича — начальника отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области
Шамалова Туйчибая Дехкамбаевича — инспектора отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Эгамову Дилфузу Раббимкуловну — следователя по особо важным делам Следственного управления при Управлении внутренних дел Самаркандской области
медалью "Шухрат"
Жуманова Тулкинбоя Сатторовича — заместителя начальника департамента Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Култураева Уткира Куйлиевича — начальника отделения управления внутренних дел Денауского района Сурхандарьинской области
Хасанова Дилшода Уктамжоновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской области
Худойбердиева Шерзода Сайфуллоевича — начальника отделения по обеспечению безопасности в Самаркандском аэропорту Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Эрахматова Дилшодбека Режабовича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Андижанской области