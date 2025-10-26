https://uz.sputniknews.ru/20251026/borets-volnogo-stilya-iz-uzbekistana-stal-bronzovym-prizerom-chm-52990066.html

Борец вольного стиля из Узбекистана стал бронзовым призером ЧМ

Борец вольного стиля из Узбекистана стал бронзовым призером ЧМ

Sputnik Узбекистан

В сербском городе Нови-Сад проходит молодежный чемпионат мира 2025 года по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет

2025-10-26T18:15+0500

2025-10-26T18:15+0500

2025-10-26T18:15+0500

спорт

вольная борьба

узбекистанец

бронза

чемпионат мира

сербия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1a/52988072_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_7380bc44bef291689ef9cfd81b453212.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистанец Шерзод Поёнов стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе U-23 в Сербии, сообщает НОК.Накануне состоялись первые финалы в весовых категориях до 74 и 92 кг, а также стартовали еще четыре веса, в которых определились финалисты — 57, 70, 79 и 125 кг.Сегодня проходят финалы в категориях до 57, 70, 79 и 125 кг, а также стартуют поединки в оставшихся весах — 61, 65, 86 и 97 кг.Состязания в Нови-Саде продлятся до 27 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20251026/baxreyn-2025-uzbekistantsy-zavoevali-za-odin-den-11-medaley-52983746.html

сербия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан медали чемпионат мира вольная борьба сербия