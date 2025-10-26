https://uz.sputniknews.ru/20251026/borets-volnogo-stilya-iz-uzbekistana-stal-bronzovym-prizerom-chm-52990066.html
Борец вольного стиля из Узбекистана стал бронзовым призером ЧМ
Борец вольного стиля из Узбекистана стал бронзовым призером ЧМ
Sputnik Узбекистан
В сербском городе Нови-Сад проходит молодежный чемпионат мира 2025 года по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет
Узбекистанец Шерзод Поёнов стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе U-23 в Сербии, сообщает НОК.Накануне состоялись первые финалы в весовых категориях до 74 и 92 кг, а также стартовали еще четыре веса, в которых определились финалисты — 57, 70, 79 и 125 кг.Сегодня проходят финалы в категориях до 57, 70, 79 и 125 кг, а также стартуют поединки в оставшихся весах — 61, 65, 86 и 97 кг.Состязания в Нови-Саде продлятся до 27 октября.
В сербском городе Нови-Сад проходит молодежный чемпионат мира 2025 года по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Узбекистанец Шерзод Поёнов стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе U-23 в Сербии, сообщает
НОК.
Накануне состоялись первые финалы в весовых категориях до 74 и 92 кг, а также стартовали еще четыре веса, в которых определились финалисты — 57, 70, 79 и 125 кг.
“В копилку нашей сборной добавлена еще одна медаль. Наш вольный борец Шерзод Поёнов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 92 кг”, — говорится в сообщении.
Сегодня проходят финалы в категориях до 57, 70, 79 и 125 кг, а также стартуют поединки в оставшихся весах — 61, 65, 86 и 97 кг.
Состязания в Нови-Саде продлятся до 27 октября.