ЕАЭС: что послужит обеспечению общей энергетической безопасности Союза

ЕАЭС: что послужит обеспечению общей энергетической безопасности Союза

Работа ЕЭК со сторонами по созданию единых правил функционирования общих рынков энергоресурсов — один из механизмов реализации скоординированной энергетической политики и ускоренного формирования общих энергетических рынков

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС направлено на обеспечение общей энергетической безопасности Союза, заявила директор Департамента энергетики ЕЭК Ольга Прудникова. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Прудникова выступила на международной конференции "Энергетические рынки стран БРИКС, ЕАЭС, СНГ: задачи для публичного, частного и сравнительного права".Она отметила, что работа ЕЭК со сторонами по созданию единых правил функционирования общих рынков энергоресурсов, является одним из механизмов реализации скоординированной энергетической политики и ускоренного формирования общих энергетических рынков. Фактически, это один из элементов развития промышленной, сельскохозяйственной и транспортной политик государств-членов.

