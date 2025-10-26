https://uz.sputniknews.ru/20251026/eaeu-obespechenie-obschey-energeticheskoy-bezopasnosti-52987018.html
ЕАЭС: что послужит обеспечению общей энергетической безопасности Союза
Работа ЕЭК со сторонами по созданию единых правил функционирования общих рынков энергоресурсов — один из механизмов реализации скоординированной энергетической политики и ускоренного формирования общих энергетических рынков
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС направлено на обеспечение общей энергетической безопасности Союза, заявила директор Департамента энергетики ЕЭК Ольга Прудникова. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Прудникова выступила на международной конференции "Энергетические рынки стран БРИКС, ЕАЭС, СНГ: задачи для публичного, частного и сравнительного права".Она отметила, что работа ЕЭК со сторонами по созданию единых правил функционирования общих рынков энергоресурсов, является одним из механизмов реализации скоординированной энергетической политики и ускоренного формирования общих энергетических рынков. Фактически, это один из элементов развития промышленной, сельскохозяйственной и транспортной политик государств-членов.
“Работа по формированию общих рынков энергетических ресурсов будет продолжена в рамках реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" с учетом долгосрочных экономических интересов стран-участниц”, — говорится в сообщении.