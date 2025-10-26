https://uz.sputniknews.ru/20251026/kakie-samye-chastye-oshibki-v-pitanii-52985621.html

Какие самые частые ошибки в питании — врач

По словам специалиста, каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ: клетчатка, белки, жиры и углеводы. 26.10.2025, Sputnik Узбекистан

Самыми распространенными ошибками в питании сегодня являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.Она пояснила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы).Для равномерного распределения белков, жиров, углеводов и клетчатки в каждом приеме пищи нутрициолог рекомендует пользоваться "правилом руки" и правилом "Гарвардской тарелки".

