Какие самые частые ошибки в питании — врач
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ: клетчатка, белки, жиры и углеводы. 26.10.2025, Sputnik Узбекистан
2025-10-26T22:03+0500
Самыми распространенными ошибками в питании сегодня являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.Она пояснила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы).Для равномерного распределения белков, жиров, углеводов и клетчатки в каждом приеме пищи нутрициолог рекомендует пользоваться "правилом руки" и правилом "Гарвардской тарелки".
Новости
ru_UZ
Самыми распространенными ошибками в питании сегодня являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, сообщает РИА Новости
со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.
"Как правило, у современного человека присутствует избыток углеводов в питании, чаще простых (сладости, блюда из рафинированной муки, сладкие напитки, быстрые завтраки), при этом недостаток клетчатки (овощи, ягоды, зелень) и полноценного белка, здесь я имею в виду не консервы и колбасные изделия, а цельные продукты из птицы, рыбы, мяса. Также преобладание животных жиров над растительными", — рассказала эксперт.
Она пояснила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы).
"Вы должны понимать, в каком количестве в соответствии с вашими задачами должны присутствовать белки, жиры, углеводы и клетчатка. Если у вас нет особых указаний от вашего лечащего врача, то все составляющие должны входить в каждый прием пищи", — отметила Масленникова.
Для равномерного распределения белков, жиров, углеводов и клетчатки в каждом приеме пищи нутрициолог рекомендует пользоваться "правилом руки" и правилом "Гарвардской тарелки".