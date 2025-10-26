https://uz.sputniknews.ru/20251026/uzbekistan-usloviya-dlya-dopobrazovaniya-detey-i-vzroslyx-52987254.html

В Узбекистане создадут условия для допобразования детей и взрослых

Соответствующий закон подписал глава республики. В соответствии с документом, поправки претерпит ряд законодательных актов, регулирующих сферу

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут условия для дополнительного образования детей и взрослых, сообщает Минюст.Соответствующий закон подписал глава республики. В соответствии с документом, поправки претерпит ряд законодательных актов, регулирующих сферу.В соответствии с ними, допобразование включает:Дополнительное образование для детей рассматривается как неотъемлемая часть непрерывного образования и направлено как на развитие талантов и способностей ребенка, так и на удовлетворение его духовных и культурных потребностей.Создавать организации допобразования могут госорганы, коммерческие структуры и ННО. Программы могут охватывать культурно-эстетическое, научное, техническое, спортивное и другие направления.Дополнительное образование для взрослых призвано удовлетворять их образовательные потребности, содействовать в приобретении новых знаний и навыков для личностного и профессионального роста.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

