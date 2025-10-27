территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент; территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент;

тема новых переговоров или встреч не поднималась после телефонного разговора с Рубио 20 октября, Россия готова продолжать контакты с США в комфортном для американцев темпе;

инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены;

призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского;

российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США, на которое давят из Европы и из Киева;

российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум;

Европа меняет риторику по Украине в зависимости от ситуации на фронте;

негативные страницы общей истории не мешают сотрудничеству РФ и Венгрии;