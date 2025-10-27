Лавров: Россия признает независимость Украины
© Sputnik / Алексей МайшевГлава МИД РФ С. Лавров
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
В интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" глава МИД РФ подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".
"Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах — прим. ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
Другие заявления Лаврова:
территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент;
тема новых переговоров или встреч не поднималась после телефонного разговора с Рубио 20 октября, Россия готова продолжать контакты с США в комфортном для американцев темпе;
инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены;
призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского;
российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США, на которое давят из Европы и из Киева;
российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум;
Европа меняет риторику по Украине в зависимости от ситуации на фронте;
негативные страницы общей истории не мешают сотрудничеству РФ и Венгрии;
нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине, честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех нацменьшинств.