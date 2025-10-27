Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251027/lavrov-rossiya-priznaet-nezavisimost-ukrainy-53006186.html
Лавров: Россия признает независимость Украины
Лавров: Россия признает независимость Украины
Sputnik Узбекистан
В интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" глава МИД РФ подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях
2025-10-27T13:00+0500
2025-10-27T13:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
политика
россия
украина
киев
сша
сергей лавров
венгрия
интервью
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51479415_0:6:2974:1679_1920x0_80_0_0_052d0465bb6e4aef725e1c99ebb94c01.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".Он подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.Другие заявления Лаврова:
россия
украина
киев
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51479415_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_029b54eed302f63bc79629ad7e7649bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сергей лавров россия украина
сергей лавров россия украина

Лавров: Россия признает независимость Украины

13:00 27.10.2025
© Sputnik / Алексей МайшевГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
В интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" глава МИД РФ подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Россия, несомненно, признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах — прим. ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
Другие заявления Лаврова:
территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент;
тема новых переговоров или встреч не поднималась после телефонного разговора с Рубио 20 октября, Россия готова продолжать контакты с США в комфортном для американцев темпе;
инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены;
призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского;
российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США, на которое давят из Европы и из Киева;
российская сторона не считает, что каким-то образом нарушает Будапештский меморандум;
Европа меняет риторику по Украине в зависимости от ситуации на фронте;
негативные страницы общей истории не мешают сотрудничеству РФ и Венгрии;
нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине, честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех нацменьшинств.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0