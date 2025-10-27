https://uz.sputniknews.ru/20251027/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-tri-naselennyx-punkta-53012463.html

СВО: российские бойцы за сутки освободили три населенных пункта

Контроль над населенными пунктами в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"

ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Российская армия за сутки освободила три населенных пункта, сообщает Минобороны РФ.Контроль над территориями в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли:

