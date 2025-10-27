Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы за сутки освободили три населенных пункта
СВО: российские бойцы за сутки освободили три населенных пункта
Контроль над населенными пунктами в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Российская армия за сутки освободила три населенных пункта, сообщает Минобороны РФ.Контроль над территориями в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли:
16:40 27.10.2025 (обновлено: 17:16 27.10.2025)
Контроль над населенными пунктами в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Российская армия за сутки освободила три населенных пункта, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над территориями в Запорожской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.
Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области.
ВСУ потеряли:
до 300 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
17 автомобилей;
склад материальных средств.
