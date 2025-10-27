https://uz.sputniknews.ru/20251027/vrachi-tashoblasti-otpravilis-v-moskvu-53008442.html
Повысят квалификацию и обменяются опытом: врачи Ташобласти отправились в Москву
Программа продлится до 8 ноября. Она включает современные подходы в области охраны материнства и детства, методы лечения недоношенных детей и оказание медицинской помощи новорожденным с врожденными заболеваниями
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. В рамках подписанного с Подмосковьем меморандума очередная группа медработников Ташкентской области отправилась в Москву для повышения квалификации и обмена опытом с российскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столичного региона. Неонатологи и акушеры-гинекологи медицинских учреждений Бекабада, Ангрена, Алмалыка, Нурафшана, Куйичирчикского, Юкоричирчикского, Кибрайского и Ахангаранского районов ознакомятся с деятельностью ведущих клиник Москвы.Программа продлится до 8 ноября. Она включает современные подходы в области охраны материнства и детства, методы лечения недоношенных детей и оказание медицинской помощи новорожденным с врожденными заболеваниями.
