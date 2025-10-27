https://uz.sputniknews.ru/20251027/vrachi-tashoblasti-otpravilis-v-moskvu-53008442.html

Повысят квалификацию и обменяются опытом: врачи Ташобласти отправились в Москву

Повысят квалификацию и обменяются опытом: врачи Ташобласти отправились в Москву

Sputnik Узбекистан

Программа продлится до 8 ноября. Она включает современные подходы в области охраны материнства и детства, методы лечения недоношенных детей и оказание медицинской помощи новорожденным с врожденными заболеваниями

2025-10-27T13:40+0500

2025-10-27T13:40+0500

2025-10-27T14:24+0500

общество

узбекистан

россия

медицина

сотрудничество

ташкентская область

москва

повышение квалификации

подмосковье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/53004264_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1653ef86d56376c8d8a4651a6baff785.jpg

ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. В рамках подписанного с Подмосковьем меморандума очередная группа медработников Ташкентской области отправилась в Москву для повышения квалификации и обмена опытом с российскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба хокимията столичного региона. Неонатологи и акушеры-гинекологи медицинских учреждений Бекабада, Ангрена, Алмалыка, Нурафшана, Куйичирчикского, Юкоричирчикского, Кибрайского и Ахангаранского районов ознакомятся с деятельностью ведущих клиник Москвы.Программа продлится до 8 ноября. Она включает современные подходы в области охраны материнства и детства, методы лечения недоношенных детей и оказание медицинской помощи новорожденным с врожденными заболеваниями.

https://uz.sputniknews.ru/20251015/dni-kazaxstanskoy-meditsiny-uzbekistan-52709700.html

узбекистан

россия

ташкентская область

москва

подмосковье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия сотрудничество медицина