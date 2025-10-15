Медицина требует открытости: специалисты Узбекистана и Казахстана обмениваются опытом
Казахстанские врачи проводят мастер-классы в Ташкенте
© Министерство здравоохранения Республики Казахстан
В Узбекистане проходят Дни казахстанской медицины. Ведущие специалисты РК проводят встречи, мастер-классы для узбекских коллег, закладывая фундамент для долгосрочного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В рамках Дней казахстанской медицины, которые проходят в Узбекистане с 13 по 17 октября, врачи двух стран обмениваются опытом, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова встретилась в Ташкенте с коллегами из Республиканского специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии.
"Мы воспринимаем эти дни, как возможность построить крепкий мост доверия и совместного развития. Сегодня медицина требует открытости: обмена технологиями, знаниями, практикой. Казахстан и Узбекистан связаны не только географически, но и общими целями: заботой о здоровье людей и внедрением передовых решений ради пациентов", — отметил директор ННЦТО им. ак. Н. Д. Батпенова Олжас Бекарисов.
В рамках сотрудничества прошли показательные операции по артроскопии, эндопротезированию, хирургии стопы и коррекции патологии позвоночника.
В свою очередь, в НИИТО Узбекистана, отметили, что ценят готовность казахстанских коллег делиться опытом и знаниями. Такое партнерство позволит пациентам получать еще более качественную и современную помощь и станет фундаментом для долгосрочного сотрудничества.
В ходе Дней казахстанской медицины в Узбекистане мастер-классы для специалистов ташкентских клиник провели ведущие врачи-эндоскописты НИИ кардиологии и внутренних болезней Алматы. Они продемонстрировали современные подходы к диагностике воспалительных заболеваний кишечника, обсудили с узбекскими коллегами клинические примеры и алгоритмы эндоскопического наблюдения пациентов.
Также речь шла об организации совместных научно-практических мероприятий.
