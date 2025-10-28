Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
К чему могут привести низкокалорийные диеты — врач
К чему могут привести низкокалорийные диеты — врач
Специалист рассказала, чем опасно уменьшение калорийности рациона более, чем на 20% от нормы или ниже базового уровня
Низкокалорийные диеты чреваты снижением иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.По ее словам, повышение уровня стресса, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями снижения калорий.Она рекомендует, перед тем как начать похудение, рассчитать количество необходимых для базового метаболизма калорий по формуле Миффлина – Сан Жеора.Для безопасного похудения, по словам Масленниковой, рекомендуется снижать калории от нормы на 4 – 20%.
К чему могут привести низкокалорийные диеты — врач

22:03 28.10.2025
© Depositphotos / Konradbak
Девушка у холодильника ночью выбирает еду.
© Depositphotos / Konradbak
Подписаться
Специалист рассказала, чем опасно уменьшение калорийности рациона более чем на 20% от нормы или ниже базового уровня.
Низкокалорийные диеты чреваты снижением иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.
По ее словам, повышение уровня стресса, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями снижения калорий.
"Снижение калорий более на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности, нарушит баланс поступления питательных веществ, что вызовет дефицитные состояния по необходимым витаминам и микроэлементам. Это влечет за собой снижение иммунитета, когнитивных способностей, уровня энергии, скажется на состоянии кожи", — предупредила эксперт.
Она рекомендует, перед тем как начать похудение, рассчитать количество необходимых для базового метаболизма калорий по формуле Миффлина – Сан Жеора.

"Ваш базовый метаболизм (основной обмен) — это калории, которые сжигаются, когда вы находитесь в покое, и энергия тратится на обеспечение процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, поддержание температуры тела, работу мозга и т. д. Ваша норма калорий соответствует поддержанию веса с текущей физической активностью (вы не худеете и не набираете вес)", — пояснила специалист.

Для безопасного похудения, по словам Масленниковой, рекомендуется снижать калории от нормы на 4 – 20%.

"Если ваша цель — снижение веса, то рекомендуется снижать калории от нормы на 4 – 20% для безопасного похудения", — заключила она.

Девушка кладет продукты в холодильник - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2025
Это интересно
Диетолог: какие продукты поддержат организм осенью
18 сентября, 22:03
