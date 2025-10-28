https://uz.sputniknews.ru/20251028/k-chemu-mogut-privesti-nizkokaloriynye-diety-53024680.html

К чему могут привести низкокалорийные диеты — врач

Специалист рассказала, чем опасно уменьшение калорийности рациона более, чем на 20% от нормы или ниже базового уровня

Низкокалорийные диеты чреваты снижением иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.По ее словам, повышение уровня стресса, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями снижения калорий.Она рекомендует, перед тем как начать похудение, рассчитать количество необходимых для базового метаболизма калорий по формуле Миффлина – Сан Жеора.Для безопасного похудения, по словам Масленниковой, рекомендуется снижать калории от нормы на 4 – 20%.

