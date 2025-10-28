https://uz.sputniknews.ru/20251028/o-chem-govoryat-v-vsu-vyyavil-radioperexvat-53044600.html

О чем говорят в ВСУ выявил радиоперехват

Причина панических настроений в рядах противника —профессионализм российских бойцов

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Военные ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий. Это удалось выяснить российским бойцам в ходе операции по радиоперехвату, проведенной на Днепропетровском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ. Он добавил, что причиной панических настроений в рядах ВСУ является профессионализм российской армии.

