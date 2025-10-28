https://uz.sputniknews.ru/20251028/o-chem-govoryat-v-vsu-vyyavil-radioperexvat-53044600.html
О чем говорят в ВСУ выявил радиоперехват
О чем говорят в ВСУ выявил радиоперехват
Sputnik Узбекистан
Причина панических настроений в рядах противника —профессионализм российских бойцов
2025-10-28T17:44+0500
2025-10-28T17:44+0500
2025-10-28T17:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
безопасность
всу
технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33546936_0:231:2500:1638_1920x0_80_0_0_691cc1a62ddc84496e43a6d543ea5a21.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Военные ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий. Это удалось выяснить российским бойцам в ходе операции по радиоперехвату, проведенной на Днепропетровском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ. Он добавил, что причиной панических настроений в рядах ВСУ является профессионализм российской армии.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33546936_14:0:2237:1667_1920x0_80_0_0_fcbb9090a3d6923016c40902649c1024.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво технологии россия армия
сво технологии россия армия
О чем говорят в ВСУ выявил радиоперехват
17:44 28.10.2025 (обновлено: 17:48 28.10.2025)
Причина панических настроений в рядах противника — профессионализм российской армии.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Военные ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий. Это удалось выяснить российским бойцам в ходе операции по радиоперехвату, проведенной на Днепропетровском направлении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
"В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной панических настроений в рядах ВСУ является профессионализм российской армии.