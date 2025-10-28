https://uz.sputniknews.ru/20251028/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-ssha-53022880.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США — подробности встречи

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США — подробности встречи

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года

2025-10-28T09:45+0500

2025-10-28T09:45+0500

2025-10-28T09:51+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/53019188_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f91cd5cd0c69bb994b6762dac802ed29.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией США, сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Нью-Йорке 23 сентября текущего года. Серджио Гор передал лидеру Узбекистана приветствия и теплые пожелания президента США Дональда Трампа. Собеседники с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты, рост объемов товарооборота, успешный визит в начале октября миссии Торговой палаты США. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам глобальной и региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате "C5+1", который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев делегация сша