ИИ ускорит поиск новых месторождений в Узбекистане

Одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы и обеспечение глубокой переработки полезных ископаемых

2025-10-28T16:40+0500

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В геологоразведку Узбекистана внедрят цифровые решения, технологии искусственного интеллекта и аэрогеофизические исследования. Президент Узбекистана ознакомился с презентацией, посвященной внедрению передового международного опыта и компетенций в сферу геологии, сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечалось, одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы.В этой связи ответственные лица представили проект создания современного Центра компетенций вместе с зарубежными партнерами, включая один из ведущих мировых научных центров в области горного дела — Горную школу Колорадо (США). Он объединит научно-исследовательскую и практическую деятельность.Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и дал поручения по расширению международного сотрудничества в сфере, активному внедрению современных технологий, выявлению и освоению перспективных участков.

