ИИ ускорит поиск новых месторождений в Узбекистане
Одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы и обеспечение глубокой переработки полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В геологоразведку Узбекистана внедрят цифровые решения, технологии искусственного интеллекта и аэрогеофизические исследования. Президент Узбекистана ознакомился с презентацией, посвященной внедрению передового международного опыта и компетенций в сферу геологии, сообщает пресс-служба главы республики.
В этой связи ответственные лица представили проект создания современного Центра компетенций вместе с зарубежными партнерами, включая один из ведущих мировых научных центров в области горного дела — Горную школу Колорадо (США). Он объединит научно-исследовательскую и практическую деятельность.
"Основными задачами центра станут внедрение цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и аэрогеофизических исследований в геологоразведку. На основе передового зарубежного опыта планируется цифровой анализ данных, интеграция результатов геохимических и космогеологических исследований, а также ускорение процесса выявления перспективных месторождений", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и дал поручения по расширению международного сотрудничества в сфере, активному внедрению современных технологий, выявлению и освоению перспективных участков.