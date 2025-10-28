Узбекистан
ИИ ускорит поиск новых месторождений в Узбекистане
ИИ ускорит поиск новых месторождений в Узбекистане
Одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы и обеспечение глубокой переработки полезных ископаемых
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48253757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66b177b9d41c6838e16b0fe61d91f3b7.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В геологоразведку Узбекистана внедрят цифровые решения, технологии искусственного интеллекта и аэрогеофизические исследования. Президент Узбекистана ознакомился с презентацией, посвященной внедрению передового международного опыта и компетенций в сферу геологии, сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечалось, одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы.В этой связи ответственные лица представили проект создания современного Центра компетенций вместе с зарубежными партнерами, включая один из ведущих мировых научных центров в области горного дела — Горную школу Колорадо (США). Он объединит научно-исследовательскую и практическую деятельность.Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и дал поручения по расширению международного сотрудничества в сфере, активному внедрению современных технологий, выявлению и освоению перспективных участков.
Одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы и обеспечение глубокой переработки полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В геологоразведку Узбекистана внедрят цифровые решения, технологии искусственного интеллекта и аэрогеофизические исследования. Президент Узбекистана ознакомился с презентацией, посвященной внедрению передового международного опыта и компетенций в сферу геологии, сообщает пресс-служба главы республики.
Как отмечалось, одной из приоритетных задач является развитие национальной геологической системы на современном научном и технологическом уровне, расширение минерально-сырьевой базы.
В этой связи ответственные лица представили проект создания современного Центра компетенций вместе с зарубежными партнерами, включая один из ведущих мировых научных центров в области горного дела — Горную школу Колорадо (США). Он объединит научно-исследовательскую и практическую деятельность.
"Основными задачами центра станут внедрение цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и аэрогеофизических исследований в геологоразведку. На основе передового зарубежного опыта планируется цифровой анализ данных, интеграция результатов геохимических и космогеологических исследований, а также ускорение процесса выявления перспективных месторождений", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и дал поручения по расширению международного сотрудничества в сфере, активному внедрению современных технологий, выявлению и освоению перспективных участков.
