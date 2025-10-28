https://uz.sputniknews.ru/20251028/uzbekistan-obem-vvp-2026-53024920.html

Довести объем ВВП до более чем $150 млрд: что еще планирует Узбекистан в 2026 году

Довести объем ВВП до более чем $150 млрд: что еще планирует Узбекистан в 2026 году

Глава республики отметил, что для достижения поставленных целей имеются все необходимые возможности и условия.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены довести в 2026 году объем ВВП до более чем $150 млрд. Эти и другие планы озвучили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева по результатам экономического развития в текущем году и макроэкономическим показателям на 2026-й.Президент отметил, что для достижения этих целей есть все необходимые возможности и условия. Он обозначил вопросы, требующие повышенного внимания со стороны руководителей министерств, отраслей и регионов. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено сохранение действующих налоговых ставок. Подчеркивалось, что в этих условиях необходимо последовательно увеличивать доходы бюджета и установить строгий контроль над эффективным расходованием бюджетных средств. Президент поставил конкретные задачи: Говорили и о том, что нужно ускорить реализацию проектов с участием средств международных финансовых институтов и перейти к системе, при которой новые проекты будут финансировать только после завершения текущих. Глава республики поручил направить половину остатков внебюджетных фондов министерств и ведомств в специальный фонд и использовать эти средства для строительства школ и развития здравоохранения. По итогам совещания определили основные направления проекта госбюджета на 2026 год.

