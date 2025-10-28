Довести объем ВВП до более чем $150 млрд: что еще планирует Узбекистан в 2026 году
Глава республики отметил, что для достижения поставленных целей имеются все необходимые возможности и условия.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены довести в 2026 году объем ВВП до более чем $150 млрд. Эти и другие планы озвучили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева по результатам экономического развития в текущем году и макроэкономическим показателям на 2026-й.
"Ответственные лица сообщили, что в 2026 году планируется обеспечить темпы роста экономики на уровне 6,6 процента, довести объем ВВП до более чем 150 миллиардов долларов, направить в экономику не менее 400 триллионов сумов из всех источников и удержать уровень инфляции не выше 7 процентов", — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Президент отметил, что для достижения этих целей есть все необходимые возможности и условия. Он обозначил вопросы, требующие повышенного внимания со стороны руководителей министерств, отраслей и регионов.
В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено сохранение действующих налоговых ставок. Подчеркивалось, что в этих условиях необходимо последовательно увеличивать доходы бюджета и установить строгий контроль над эффективным расходованием бюджетных средств.
"Как отметил глава государства, в следующем году сокращение издержек и повышение эффективности станут главным критерием работы руководителей всех уровней", — говорится в сообщении.
Президент поставил конкретные задачи:
снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность в стратегических отраслях;
расширить участие частного сектора;
упорядочить дивидендную политику предприятий с государственным участием;
проанализировать результативность субсидий и льгот с отменой неэффективных;
сократить долю теневой экономики;
повысить доходную базу районных и городских бюджетов.
Говорили и о том, что нужно ускорить реализацию проектов с участием средств международных финансовых институтов и перейти к системе, при которой новые проекты будут финансировать только после завершения текущих.
Глава республики поручил направить половину остатков внебюджетных фондов министерств и ведомств в специальный фонд и использовать эти средства для строительства школ и развития здравоохранения.
По итогам совещания определили основные направления проекта госбюджета на 2026 год.