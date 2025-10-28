Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Какие перспективы открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией
Какие перспективы открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией
Sputnik Узбекистан
Соглашение заключено на срок три года с возможностью дальнейшего продления на такой же период по договоренности сторон
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. О перспективах, которые открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией рассказал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков, сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что Монголия является важным торговым партнером Союза. Подписанное с ней Временное торговое соглашение закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с ограниченным охватом либерализации.Что касается агропромышленного комплекса, добавил он, то это — различные виды мяса, молочная продукция, мороженое, кондитерские изделия.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой, подписали 27 июня 2025 года в Минске, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас завершают проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.
15:10 28.10.2025
Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Соглашение ЕАЭС – Монголия заключено на срок три года с возможностью дальнейшего продления на такой же период по договоренности сторон.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. О перспективах, которые открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией рассказал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков, сообщает пресс-служба комиссии.
Он отметил, что Монголия является важным торговым партнером Союза. Подписанное с ней Временное торговое соглашение закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с ограниченным охватом либерализации.

"Но, учитывая структуру торговли с Монголией, вот эта тарифная либерализация в рамках временного соглашения покрывает практически весь наш торговый оборот. Мы туда поставляем наши традиционные товары, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, косметику, парфюмерию", — пояснил Серпиков.

Что касается агропромышленного комплекса, добавил он, то это — различные виды мяса, молочная продукция, мороженое, кондитерские изделия.

"Поэтому практически вся торговля наша (ЕАЭС — прим. ред.) с Монголией будет охвачена тарифной либерализацией в рамках этого соглашения, что, конечно, создает большие перспективы для нашего экспорта", — отметил Владимир Серпиков.

Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой, подписали 27 июня 2025 года в Минске, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас завершают проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.
