Какие перспективы открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

Соглашение заключено на срок три года с возможностью дальнейшего продления на такой же период по договоренности сторон

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. О перспективах, которые открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией рассказал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков, сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что Монголия является важным торговым партнером Союза. Подписанное с ней Временное торговое соглашение закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с ограниченным охватом либерализации.Что касается агропромышленного комплекса, добавил он, то это — различные виды мяса, молочная продукция, мороженое, кондитерские изделия.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой, подписали 27 июня 2025 года в Минске, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас завершают проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.

