Какие перспективы открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией
Соглашение заключено на срок три года с возможностью дальнейшего продления на такой же период по договоренности сторон
2025-10-28T15:10+0500
2025-10-28T15:10+0500
2025-10-28T15:10+0500
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. О перспективах, которые открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией рассказал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков, сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что Монголия является важным торговым партнером Союза. Подписанное с ней Временное торговое соглашение закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с ограниченным охватом либерализации.Что касается агропромышленного комплекса, добавил он, то это — различные виды мяса, молочная продукция, мороженое, кондитерские изделия.Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой, подписали 27 июня 2025 года в Минске, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас завершают проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
О перспективах, которые открывает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией рассказал директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков, сообщает
пресс-служба комиссии.
Он отметил, что Монголия является важным торговым партнером Союза. Подписанное с ней Временное торговое соглашение закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с ограниченным охватом либерализации.
"Но, учитывая структуру торговли с Монголией, вот эта тарифная либерализация в рамках временного соглашения покрывает практически весь наш торговый оборот. Мы туда поставляем наши традиционные товары, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, косметику, парфюмерию", — пояснил Серпиков.
Что касается агропромышленного комплекса, добавил он, то это — различные виды мяса, молочная продукция, мороженое, кондитерские изделия.
"Поэтому практически вся торговля наша (ЕАЭС — прим. ред.) с Монголией будет охвачена тарифной либерализацией в рамках этого соглашения, что, конечно, создает большие перспективы для нашего экспорта", — отметил Владимир Серпиков.
Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой, подписали 27 июня 2025 года в Минске, на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас завершают проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.