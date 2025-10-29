https://uz.sputniknews.ru/20251029/kakoy-produkt-mojet-prodlit-jizn-53058134.html
Какой продукт может продлить жизнь — врач
Какой продукт может продлить жизнь — врач
Sputnik Узбекистан
Американские ученые изучили воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей от 18 до 35 лет
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, регулярное употребление которого способствует продлению жизни, сообщает РИА Новости.По ее словам, таким качеством обладают куриные яйца. Павлова привела в пример исследование американских ученых, изучивших воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей от 18 до 35 лет.Лучшие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца. Они способствовали снижению уровня холестерина в крови и улучшению состояния сосудов и сердца. Результаты исследования показали, что ежедневное употребление яиц также способно предотвратить развитие атеросклероза благодаря повышению уровня "хорошего" холестерина.При этом не уточнялось, в каком виде участники употребляли яйца. Павлова же рекомендует их варить или готовить на пару и есть целиком. Врач добавила, что желтки куриные богаты биологически активными питательными веществами и соединениями, улучшающими метаболизм, липидный обмен и иммунную функцию.
