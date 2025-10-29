Узбекистан
Их усилия делают мир лучше: вручение Международной премии "Евразия" — трансляция
Какой продукт может продлить жизнь — врач
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, регулярное употребление которого способствует продлению жизни, сообщает РИА Новости.По ее словам, таким качеством обладают куриные яйца. Павлова привела в пример исследование американских ученых, изучивших воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей от 18 до 35 лет.Лучшие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца. Они способствовали снижению уровня холестерина в крови и улучшению состояния сосудов и сердца. Результаты исследования показали, что ежедневное употребление яиц также способно предотвратить развитие атеросклероза благодаря повышению уровня "хорошего" холестерина.При этом не уточнялось, в каком виде участники употребляли яйца. Павлова же рекомендует их варить или готовить на пару и есть целиком. Врач добавила, что желтки куриные богаты биологически активными питательными веществами и соединениями, улучшающими метаболизм, липидный обмен и иммунную функцию.
22:04 29.10.2025
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продукте, регулярное употребление которого способствует продлению жизни, сообщает РИА Новости.
По ее словам, таким качеством обладают куриные яйца. Павлова привела в пример исследование американских ученых, изучивших воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей от 18 до 35 лет.
Лучшие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца. Они способствовали снижению уровня холестерина в крови и улучшению состояния сосудов и сердца. Результаты исследования показали, что ежедневное употребление яиц также способно предотвратить развитие атеросклероза благодаря повышению уровня "хорошего" холестерина.
При этом не уточнялось, в каком виде участники употребляли яйца. Павлова же рекомендует их варить или готовить на пару и есть целиком. Врач добавила, что желтки куриные богаты биологически активными питательными веществами и соединениями, улучшающими метаболизм, липидный обмен и иммунную функцию.
Здоровый плотный завтрак - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
Это интересно
Врач: Какие продукты не стоит есть на завтрак
2 апреля 2024, 22:06
