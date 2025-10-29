https://uz.sputniknews.ru/20251029/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-serbii-53055697.html

О чем договорились президенты Узбекистана и Сербии

По приглашению Шавката Мирзиёева Александр Вучич 28-31 октября находится в республике с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президентов Узбекистана и Сербии Шавката Мирзиёева и Александра Вучича с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества двух стран. Приоритетное внимание уделили наращиванию товарооборота, подготовке полномасштабной программы кооперации в таких ключевых отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, IT-технологии и цифровизация, агропромышленный комплекс, туризм и многих других. Собеседники отметили важность развития новых транспортных маршрутов "Центральная Азия – Балканы", в том числе в рамках Транскаспийского коридора. Также стороны обсудили взаимодействие в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. По итогам состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич подписали Совместную декларацию. В присутствии лидеров также был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов.В их числе:На Аллее почетных гостей Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич посадили дерево в знак приверженности укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений. По приглашению лидера Узбекистана президент Сербии 28 – 31 октября находится в республике с официальным визитом.

