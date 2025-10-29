https://uz.sputniknews.ru/20251029/v-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-priedet-prezident-finlyandii-53065904.html
В соответствии с программой пребывания Александра Стубба, пройдут переговоры на высшем уровне, стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-финского многопланового взаимодействия
В Узбекистан с официальным визитом приедет президент Финляндии
В соответствии с программой пребывания Александра Стубба, пройдут переговоры на высшем уровне, стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-финского многопланового взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Президент Финляндии приедет с официальным визитом в Узбекистан, сообщает
пресс-служба главы республики.
"По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Финляндской Республики Александр Стубб 29 октября – 1 ноября посетит нашу страну с официальным визитом", — говорится в сообщении.
Программа пребывания предусматривает проведение в Ташкенте переговоров на высшем уровне. Стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-финского многопланового взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимной торговли, налаживанию кооперации в таких сферах, как сельское хозяйство, экология, химия, энергетика, цифровизация, добывающая промышленность и других инновационных отраслях.
Мирзиёев и Стубб обсудят сотрудничество в области трудовой миграции, культуры и внедрения передовых технологий в систему образования, обменяются мнениями по актуальной международной повестке, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.