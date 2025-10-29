https://uz.sputniknews.ru/20251029/v-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-priedet-prezident-finlyandii-53065904.html

В Узбекистан с официальным визитом приедет президент Финляндии

В Узбекистан с официальным визитом приедет президент Финляндии

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой пребывания Александра Стубба, пройдут переговоры на высшем уровне, стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-финского многопланового взаимодействия

2025-10-29T13:20+0500

2025-10-29T13:20+0500

2025-10-29T13:20+0500

политика

президент

финляндия

официальный визит

узбекистан

переговоры

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0f/24568023_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_7a3207a662fe0b525068fc70d2bd0b2d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент Финляндии приедет с официальным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики. Программа пребывания предусматривает проведение в Ташкенте переговоров на высшем уровне. Стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-финского многопланового взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимной торговли, налаживанию кооперации в таких сферах, как сельское хозяйство, экология, химия, энергетика, цифровизация, добывающая промышленность и других инновационных отраслях. Мирзиёев и Стубб обсудят сотрудничество в области трудовой миграции, культуры и внедрения передовых технологий в систему образования, обменяются мнениями по актуальной международной повестке, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.

финляндия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент финляндия официальный визит узбекистан