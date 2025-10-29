https://uz.sputniknews.ru/20251029/v-uzbekistane-vveli-nalogovye-lgoty-dlya-proektov-ii-53058899.html

В Узбекистане ввели налоговые льготы для проектов ИИ — сроки, условия

К 2030 году Узбекистан рассчитывает привлечь более $1 млрд иностранных инвестиций в развитие ИИ и цифровой инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Узбекистан вводит налоговые льготы для проектов по ИИ и дата-центрам стоимостью свыше $100 млн, сообщил Sputnik замглавы Департамента по финансовым технологиям, ИИ и цифровизации Администрации Президента Хикматилла Убайдуллаев. Он пояснил, что таких инвесторов освободят от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе серверов, графических процессоров (GPU) и систем охлаждения, не производимых в республике. Для проектных объектов устанавливают фиксированный тариф на электроэнергию в размере $0,05 за 1 кВт·ч (без НДС). При этом операторы обязаны сокращать потребление электроэнергии на 20% в часы пиковых нагрузок и устанавливать системы накопления энергии (BESS), обеспечивающие 30–35% от общей мощности для стабилизации сети. Проекты, соответствующие критериям, обеспечат внешней инфраструктурой за счет государства, но при условии вложения инвесторами не менее 25% собственных средств. Иностранным инвесторам также разрешат осуществлять прямые международные платежи иностранным подрядчикам и поставщикам без прохождения через местные банковские счета, отметил Убайдуллаев. Он также добавил, что возводить объекты будут по модели "проектирование – закупка – строительство" (Design – Procure – Build), позволяющей проводить все этапы параллельно. Выделение земельных участков для таких проектов осуществляет напрямую Кабмин Каракалпакстана. Ранее глава Минцифры Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что новые площадки станут "крупным центром развития ИИ, где разместятся стартапы и дата-центры, оснащенные графическими процессорами". По словам представителей Кабмина РУз, размещение таких объектов связано с планами по развитию в регионе возобновляемой энергетики. В соответствии с правительственными планами, к 2030 году Узбекистан рассчитывает привлечь более $1 млрд иностранных инвестиций в развитие ИИ и цифровой инфраструктуры.

