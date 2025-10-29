Узбекистан
Их усилия делают мир лучше: вручение Международной премии "Евразия" — трансляция
Выставка "Сюзане во сне и наяву": три художницы, три взгляда на традицию — фото
Выставка "Сюзане во сне и наяву": три художницы, три взгляда на традицию — фото
Sputnik Узбекистан
Экспозиция с поэтичным названием, организованная в ташкентском парке "Навруз", приглашает зрителей окунуться в удивительный мир узбекского декоративного искусства, где каждый стежок — это символ, история и душа народа
2025-10-29T18:40+0500
2025-10-29T18:40+0500
Искусство, полное смысла и красотыСюзане — не просто вышивка. Это язык, на котором женщины веками выражали свои чувства и мечты: говорили о любви, надежде, защите семьи и внутренней гармонии. В каждом регионе Узбекистана — свой неповторимый стиль: в одном преобладают крупные геометрические формы, в другом — изящные цветочные узоры. Цвета, линии, композиции — все они несут послание счастья, процветания и благополучия.Три художницы — три направления, объединенные вдохновениемЭкспозиция знакомит с творчеством трех художниц, которых объединяют не только совместные проекты, но и давняя дружба, начавшаяся еще в студенческие годы:
18:40 29.10.2025
Эксклюзив
Экспозиция с поэтичным названием, организованная в ташкентском парке "Навруз", приглашает зрителей окунуться в удивительный мир узбекского декоративного искусства, где каждый стежок — это символ, история и душа народа.

Искусство, полное смысла и красоты

Сюзане — не просто вышивка. Это язык, на котором женщины веками выражали свои чувства и мечты: говорили о любви, надежде, защите семьи и внутренней гармонии. В каждом регионе Узбекистана — свой неповторимый стиль: в одном преобладают крупные геометрические формы, в другом — изящные цветочные узоры. Цвета, линии, композиции — все они несут послание счастья, процветания и благополучия.

Три художницы — три направления, объединенные вдохновением

Экспозиция знакомит с творчеством трех художниц, которых объединяют не только совместные проекты, но и давняя дружба, начавшаяся еще в студенческие годы:
Феруза Алиева — батик;
Лола Новкович — графика;
Наталья Ялышева — декор фарфора.
Их совместная работа — это диалог традиций и современного взгляда на искусство. Художницы представляют произведения, в которых мотивы сюзане обретают новое звучание: от полотен и аксессуаров до дизайнерской мебели, украшений и коллекционных чайных сервизов.

"Для меня сюзане — это не просто узор. В его линиях я вижу дыхание времени и голоса поколений. Каждый стежок словно хранит историю, тепло рук и силу мечты. Цветы и солнце на тканях для меня — символы света и жизни, обереги, связывающие внутренний мир с бескрайним небом. Когда я включаю сюзане в свои работы, я чувствую, что соединяю прошлое и настоящее. Орнаменты становятся мостом между культурой и моим личным видением. В этих формах я нахожу вдохновение, гармонию и веру в то, что красота способна жить вечно. Она живет, пока мы продолжаем ее видеть и передавать дальше", рассказала Лола Новкович корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Мир, где прошлое вдохновляет будущее

"Сюзане во сне и наяву" — это путешествие в мир символов и образов, где узоры оживают в графике, тканях и фарфоре. Здесь прошлое встречается с настоящим, а традиции становятся источником вдохновения для современного искусства.
В экспозиции представлены:
картины и текстильные панно,
коллекционные чайные сервизы,
авторские украшения и аксессуары,
предметы интерьера — светильники, зеркала, свечи, мебель.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Феруза Алиева — художница, создающая удивительные росписи по шелку, где каждый мазок наполняет ткань светом, движением и чувством гармонии

Феруза Алиева — художница, создающая удивительные росписи по шелку, где каждый мазок наполняет ткань светом, движением и чувством гармонии - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Феруза Алиева — художница, создающая удивительные росписи по шелку, где каждый мазок наполняет ткань светом, движением и чувством гармонии

© Sputnik / Бахром Хатамов

Диалог с шелком Ферузы Алиевой

Диалог с шелком Ферузы Алиевой - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Диалог с шелком Ферузы Алиевой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Поэзия цвета на шелке: работы Ферузы Алиевой

Поэзия цвета на шелке: работы Ферузы Алиевой - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поэзия цвета на шелке: работы Ферузы Алиевой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая работа Ферузы — это игра света, цвета и движения, где ткань превращается в живое дыхание вдохновения

Каждая работа Ферузы — это игра света, цвета и движения, где ткань превращается в живое дыхание вдохновения - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая работа Ферузы — это игра света, цвета и движения, где ткань превращается в живое дыхание вдохновения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Роспись по шелку Ферузы Алиевой

Роспись по шелку Ферузы Алиевой - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Роспись по шелку Ферузы Алиевой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Трех художниц объединяют не только совместные проекты, но и многолетняя дружба, зародившаяся еще в студенческие годы

Трех художниц объединяют не только совместные проекты, но и многолетняя дружба, зародившаяся еще в студенческие годы - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Трех художниц объединяют не только совместные проекты, но и многолетняя дружба, зародившаяся еще в студенческие годы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Творчество Лолы Новкович — это синтез национального орнамента и личного художественного видения

Творчество Лолы Новкович — это синтез национального орнамента и личного художественного видения - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Творчество Лолы Новкович — это синтез национального орнамента и личного художественного видения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане в графике от Лолы Новкович

Сюзане в графике от Лолы Новкович - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане в графике от Лолы Новкович

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане в линиях и чувствах от Лолы Новкович

Сюзане в линиях и чувствах от Лолы Новкович - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сюзане в линиях и чувствах от Лолы Новкович

© Sputnik / Бахром Хатамов

Графика, вдохновленная сюзане

Графика, вдохновленная сюзане - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Графика, вдохновленная сюзане

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы Лолы Новкович — это путешествие в мир символов, где орнаменты становятся поэзией линии и света

Работы Лолы Новкович — это путешествие в мир символов, где орнаменты становятся поэзией линии и света - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы Лолы Новкович — это путешествие в мир символов, где орнаменты становятся поэзией линии и света

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотографии трех художниц

Фотографии трех художниц - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотографии трех художниц

© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Ялышева превращает каждое изделие в произведение искусства

Наталья Ялышева превращает каждое изделие в произведение искусства - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Ялышева превращает каждое изделие в произведение искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Ялышева: искусство декора фарфора

Наталья Ялышева: искусство декора фарфора - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наталья Ялышева: искусство декора фарфора

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

Выставка &quot;Сюзане во сне и наяву&quot; - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастерство и вдохновение Натальи Ялышевой ощущаются в каждой детали

Мастерство и вдохновение Натальи Ялышевой ощущаются в каждой детали - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастерство и вдохновение Натальи Ялышевой ощущаются в каждой детали

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

Выставка &quot;Сюзане во сне и наяву&quot; - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

Выставка &quot;Сюзане во сне и наяву&quot; - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Сюзане во сне и наяву"

