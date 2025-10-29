Выставка "Сюзане во сне и наяву": три художницы, три взгляда на традицию — фото
Экспозиция с поэтичным названием, организованная в ташкентском парке "Навруз", приглашает зрителей окунуться в удивительный мир узбекского декоративного искусства, где каждый стежок — это символ, история и душа народа.
Искусство, полное смысла и красоты
Сюзане — не просто вышивка. Это язык, на котором женщины веками выражали свои чувства и мечты: говорили о любви, надежде, защите семьи и внутренней гармонии. В каждом регионе Узбекистана — свой неповторимый стиль: в одном преобладают крупные геометрические формы, в другом — изящные цветочные узоры. Цвета, линии, композиции — все они несут послание счастья, процветания и благополучия.
Три художницы — три направления, объединенные вдохновением
Экспозиция знакомит с творчеством трех художниц, которых объединяют не только совместные проекты, но и давняя дружба, начавшаяся еще в студенческие годы:
Феруза Алиева — батик;
Лола Новкович — графика;
Наталья Ялышева — декор фарфора.
Их совместная работа — это диалог традиций и современного взгляда на искусство. Художницы представляют произведения, в которых мотивы сюзане обретают новое звучание: от полотен и аксессуаров до дизайнерской мебели, украшений и коллекционных чайных сервизов.
"Для меня сюзане — это не просто узор. В его линиях я вижу дыхание времени и голоса поколений. Каждый стежок словно хранит историю, тепло рук и силу мечты. Цветы и солнце на тканях для меня — символы света и жизни, обереги, связывающие внутренний мир с бескрайним небом. Когда я включаю сюзане в свои работы, я чувствую, что соединяю прошлое и настоящее. Орнаменты становятся мостом между культурой и моим личным видением. В этих формах я нахожу вдохновение, гармонию и веру в то, что красота способна жить вечно. Она живет, пока мы продолжаем ее видеть и передавать дальше", — рассказала Лола Новкович корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Мир, где прошлое вдохновляет будущее
"Сюзане во сне и наяву" — это путешествие в мир символов и образов, где узоры оживают в графике, тканях и фарфоре. Здесь прошлое встречается с настоящим, а традиции становятся источником вдохновения для современного искусства.