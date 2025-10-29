https://uz.sputniknews.ru/20251029/vystavka-syuzane-vo-sne-i-nayavu-tri-xudojnitsy-tri-vzglyada-na-traditsiyu--foto-53035778.html

Выставка "Сюзане во сне и наяву": три художницы, три взгляда на традицию — фото

Экспозиция с поэтичным названием, организованная в ташкентском парке "Навруз", приглашает зрителей окунуться в удивительный мир узбекского декоративного искусства, где каждый стежок — это символ, история и душа народа

Искусство, полное смысла и красотыСюзане — не просто вышивка. Это язык, на котором женщины веками выражали свои чувства и мечты: говорили о любви, надежде, защите семьи и внутренней гармонии. В каждом регионе Узбекистана — свой неповторимый стиль: в одном преобладают крупные геометрические формы, в другом — изящные цветочные узоры. Цвета, линии, композиции — все они несут послание счастья, процветания и благополучия.Три художницы — три направления, объединенные вдохновениемЭкспозиция знакомит с творчеством трех художниц, которых объединяют не только совместные проекты, но и давняя дружба, начавшаяся еще в студенческие годы:Их совместная работа — это диалог традиций и современного взгляда на искусство. Художницы представляют произведения, в которых мотивы сюзане обретают новое звучание: от полотен и аксессуаров до дизайнерской мебели, украшений и коллекционных чайных сервизов.Мир, где прошлое вдохновляет будущее"Сюзане во сне и наяву" — это путешествие в мир символов и образов, где узоры оживают в графике, тканях и фарфоре. Здесь прошлое встречается с настоящим, а традиции становятся источником вдохновения для современного искусства.В экспозиции представлены:

