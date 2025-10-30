https://uz.sputniknews.ru/20251030/baxreyn-2025-uzbekistan-medali-53088550.html

Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 16 наград

Sputnik Узбекистан

Представители республики приняли участие в состязаниях по тяжелой атлетике, вольной борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, плаванию, волейболу и велоспорту

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 16 наград, сообщает НОК. Победители Золото Серебро Бронза Сегодня представители республики участвуют в соревнованиях по тяжелой атлетике, джиу-джитсу, дзюдо, плаванию, боксу, футзалу и гандболу. III Азиатские юношеские игры, проходящие в Манаме, объединили спортсменов из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.

