Динамика ВВП на душу населения в Узбекистане — инфографика

Представленные статведомством данные свидетельствуют о поступательном развитии экономики республики и повышении уровня жизни населения.
В Узбекистане за первые девять месяцев текущего года ВВП на душу населения достиг 34,5 млн сумов. Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о динамике валового внутреннего продукта на душу населения. За январь–сентябрь 2024 года объем ВВП на душу населения составил 29,1 млн и вырос на 4,4%, добавили в статведомстве.Представленные данные свидетельствуют о поступательном развитии экономики республики и повышении уровня жизни населения.ВВП на душу населения выявляется делением общего ВВП в текущих ценах на среднюю численность населения страны за определенный период времени.
В Узбекистане за первые девять месяцев текущего года ВВП на душу населения достиг 34,5 млн сумов.
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о динамике валового внутреннего продукта на душу населения.
"По итогам января–сентября 2025 года ВВП на душу населения достиг 34 483,9 тыс. сумов, что в реальном выражении на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", — говорится в сообщении.
За январь–сентябрь 2024 года объем ВВП на душу населения составил 29,1 млн и вырос на 4,4%, добавили в статведомстве.
Представленные данные свидетельствуют о поступательном развитии экономики республики и повышении уровня жизни населения.
ВВП на душу населения выявляется делением общего ВВП в текущих ценах на среднюю численность населения страны за определенный период времени.