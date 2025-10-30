https://uz.sputniknews.ru/20251030/dinamika-vvp-na-dushu-naseleniya-uzbekistan-53102933.html

Динамика ВВП на душу населения в Узбекистане — инфографика

Динамика ВВП на душу населения в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Представленные статведомством данные свидетельствуют о поступательном развитии экономики республики и повышении уровня жизни населения.

2025-10-30T18:15+0500

2025-10-30T18:15+0500

2025-10-30T18:15+0500

инфографика

ввп

узбекистан

население

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53099475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a62b180bb4acb26450420cc6e02ee20.png

В Узбекистане за первые девять месяцев текущего года ВВП на душу населения достиг 34,5 млн сумов. Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о динамике валового внутреннего продукта на душу населения. За январь–сентябрь 2024 года объем ВВП на душу населения составил 29,1 млн и вырос на 4,4%, добавили в статведомстве.Представленные данные свидетельствуют о поступательном развитии экономики республики и повышении уровня жизни населения.ВВП на душу населения выявляется делением общего ВВП в текущих ценах на среднюю численность населения страны за определенный период времени.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ввп динамика статистика