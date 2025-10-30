https://uz.sputniknews.ru/20251030/eaeu-prognozy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-53095006.html

В ЕАЭС одобрили прогнозы развития агропромышленного комплекса на 2025–2034 годы

В ЕАЭС одобрили прогнозы развития агропромышленного комплекса на 2025–2034 годы

Документ позволяет формировать прогноз в сфере на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила долгосрочные прогнозы развития агропромышленных комплексов стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.Они отражают экономическое развитие сельхозпроизводства и рынка использования основных агропродовольственных товаров государств-членов до 2034 года.Этот документ позволяет формировать прогноз в сфере на 5 и 10 лет с корректировкой показателей раз в 2 года.

