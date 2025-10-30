https://uz.sputniknews.ru/20251030/rossiyskie-boytsy-osvobodili-sadovoe-v-xarkovskoy-i-krasnogorskoe-v-zaporojskoy-oblasti-53098560.html
Российские бойцы освободили Садовое в Харьковской и Красногорское в Запорожской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений "Восточной" и "Западной" группировок войск
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российская армия освободила Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кучеровка, Ковшаровка, Куриловка Харьковской области, Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики. В зоне ответственности группировки противник потерял:Контроль над населенным пунктом Красногорское в Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Кроме того, они нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Нечаевка Днепропетровской области, Веселое, Сладкое, Новое и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ составили:
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений "Восточной" и "Западной" группировок войск.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Российская армия освободила Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кучеровка, Ковшаровка, Куриловка Харьковской области, Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики.
В зоне ответственности группировки противник потерял:
два орудия полевой артиллерии;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
пять станций радиоэлектронной борьбы;
четыре склада боеприпасов.
Контроль над населенным пунктом Красногорское в Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области", — сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Нечаевка Днепропетровской области, Веселое, Сладкое, Новое и Успеновка Запорожской области.
боевая бронированная машина;
155-мм гаубица М777 производства США;