Главы МИД Узбекистана и Азербайджана встретились в Самарканде — подробности
Бахтиёр Саидов: Наши переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном — двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде встретился азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом глава МИД Узбекистана написал в своем Telegram-канале. Саидов также отметил, что прошедшие переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном — двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями.
Главы МИД Узбекистана и Азербайджана встретились в Самарканде — подробности
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде встретился
азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Об этом глава МИД Узбекистана написал в своем Telegram-канале.
"Провели искреннюю и конструктивную встречу с Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Азербайджана. Обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики, образования и культурного обмена, а также договорились продолжать укреплять наше стратегическое партнерство и союзнические отношения во благо братских народов", — говорится в сообщении.
Саидов также отметил, что прошедшие переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном — двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями.