Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Парламентарии рассмотрят ряд законов, касающихся актуальных вопросов общественной жизни и социально-экономической сферы

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве десятого пленарного заседания верхней палаты парламента 31 октября 2025 года. Повестка дня включает ряд законов, касающихся актуальных вопросов общественной жизни и социально-экономической сферы. В частности, сенаторы планируют рассмотреть законы: Наряду с этим в фокусе внимания членов верхней палаты будет закон, касающийся регулирования отношений, возникающих с применением ИИ, а также законы, направленные на: Кроме того, речь пойдет о направлении парламентского запроса председателю Комитета семьи и женщин Республики Узбекистан о проводимой в стране работе по укреплению института семьи и предупреждению расторжения брака.

