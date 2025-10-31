Узбекистан
Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 22 медали
Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 22 медали
Делегация Узбекистана провела самый продуктивный день соревнований в рамках III Азиатских юношеских игр в Бахрейне.
2025-10-31T09:45+0500
2025-10-31T10:03+0500
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 22 награды, сообщает пресс-служба НОК.
09:45 31.10.2025 (обновлено: 10:03 31.10.2025)
Делегация Узбекистана провела самый продуктивный день соревнований в рамках III Азиатских юношеских игр в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 22 награды, сообщает пресс-служба НОК.

"Сегодня в рамках III Азиатских юношеских игр узбекские спортсмены показали блестящие результаты. В течение дня наши атлеты завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали", – говорится в сообщении.

Золото:
-Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, -77 кг, рывок)
- Дилнура Холдорова (тяжелая атлетика, -77 кг, толчок)
- Абдугани Ёркинжонов (бокс, -46 кг)
- Иброхим Шокиржонов (бокс, -60 кг)
- Рушанабону Исоева (бокс, -60 кг)
- Диёрбек Муродиллаев (бокс, -75 кг)
- Асадбек Султонбоев (бокс, +80 кг)
- Гулсанам Хазратова (дзюдо, -57 кг)
- Мирзохид Худойкулов (дзюдо, -73 кг)
- Самандар Суннатов (дзюдо, -81 кг)
- Журабек Эшпулатов (дзюдо, -90 кг)
- Алибек Дурдиев (дзюдо, +90 кг)
- Хасанбой Холмуратов (тяжелая атлетика, +94 кг, рывок)
Серебро:
- Кумринисо Мухаммадова (бокс, -54 кг)
- Саидхужа Садиллахужаев (бокс, -66 кг)
- Самира Тургунова (бокс, -75 кг)
- Аббосбек Ахролов (тяжелая атлетика, -94 кг, рывок)
- Шохиста Тураева (дзюдо, -70 кг)
- Хонзодабегим Усмонкулова (дзюдо, +70 кг)
Бронза:
- Мафтуна Ахмедова (дзюдо, -63 кг)
- Мохинур Эсонбоева (тяжелая атлетика, +77 кг, толчок)
- Зиёда Шомуродова (джиу-джитсу, -63 кг)
Бахрейн-2025: Спортсмены Узбекистана завоевали 16 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2025
Бахрейн-2025: по итогам очередного соревновательного дня узбекистанцы завоевали 16 наград
Вчера, 12:05
