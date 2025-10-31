https://uz.sputniknews.ru/20251031/eek-voz-uglublyayut-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-memorandum-53135553.html

ЕЭК и ВОЗ углубляют сотрудничество в сфере здравоохранения — подписан меморандум

ЕЭК и ВОЗ углубляют сотрудничество в сфере здравоохранения — подписан меморандум

Речь идет о взаимодействии в области обращения лекарств, безопасной пищевой продукции, предупреждении распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, резистентности к антимикробным препаратам.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Всемирная организация здравоохранения планируют продолжать и углублять взаимодействие. Эти планы подкреплены подписанием соответствующего документа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.План предусматривает наиболее актуальные направления сотрудничества, которые определены Меморандумом. Среди них: Отдельное внимание в плане уделено развитию информационных систем в сфере охраны здоровья, обеспечению доступности современных медицинских достижений и улучшению оказания медицинской помощи.В ЕЭК отметили, что сотрудничество Комиссии с Европейским региональным бюро ВОЗ способствует углублению диалога с международным экспертным сообществом, который позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и вывести сотрудничество на новый уровень.

