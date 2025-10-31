Узбекистан
ЕЭК и ВОЗ углубляют сотрудничество в сфере здравоохранения — подписан меморандум
ЕЭК и ВОЗ углубляют сотрудничество в сфере здравоохранения — подписан меморандум
Речь идет о взаимодействии в области обращения лекарств, безопасной пищевой продукции, предупреждении распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, резистентности к антимикробным препаратам.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Всемирная организация здравоохранения планируют продолжать и углублять взаимодействие. Эти планы подкреплены подписанием соответствующего документа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.План предусматривает наиболее актуальные направления сотрудничества, которые определены Меморандумом. Среди них: Отдельное внимание в плане уделено развитию информационных систем в сфере охраны здоровья, обеспечению доступности современных медицинских достижений и улучшению оказания медицинской помощи.В ЕЭК отметили, что сотрудничество Комиссии с Европейским региональным бюро ВОЗ способствует углублению диалога с международным экспертным сообществом, который позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и вывести сотрудничество на новый уровень.
ЕЭК и ВОЗ углубляют сотрудничество в сфере здравоохранения — подписан меморандум

14:56 31.10.2025 (обновлено: 15:44 31.10.2025)
Речь идет о взаимодействии в области обращения лекарств, безопасной пищевой продукции, предупреждении распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, резистентности к антимикробным препаратам.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Всемирная организация здравоохранения планируют продолжать и углублять взаимодействие. Эти планы подкреплены подписанием соответствующего документа. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила для подписания новый план мероприятий на 2026–2028 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения, принятого в 2021 году", — говорится в сообщении.

План предусматривает наиболее актуальные направления сотрудничества, которые определены Меморандумом. Среди них:
взаимодействие в области обращения лекарств и медизделий;
недопущение обращения опасной для жизни и здоровья человека пищевой продукции;
предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний;
резистентность к антимикробным препаратам.
Отдельное внимание в плане уделено развитию информационных систем в сфере охраны здоровья, обеспечению доступности современных медицинских достижений и улучшению оказания медицинской помощи.
В ЕЭК отметили, что сотрудничество Комиссии с Европейским региональным бюро ВОЗ способствует углублению диалога с международным экспертным сообществом, который позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и вывести сотрудничество на новый уровень.
