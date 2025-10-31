https://uz.sputniknews.ru/20251031/ukraina-ne-xochet-zabirat-tela-pogibshix-soldat-miroshnik-53138295.html
Украина не хочет забирать тела своих погибших солдат — Мирошник
Украина не хочет забирать тела своих погибших солдат — Мирошник
Sputnik Узбекистан
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что пока стремление Украины забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ — расходный материал.
ru_UZ
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, однако тот стремится забрать их лишь на словах. Об этом заявил в интервью РИА Новости
посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество", — заявил Мирошник.
Он также отметил, что пока стремление Украины забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ — расходный материал.
"Парадоксально, что украинские элитки наплевательски относятся к своим условным холопам. Они говорят: "Идите и умрите ради того, чтобы мы жили комфортно". Никто из них не отправил своих детей воевать, никто из них сам не пошел воевать. Они отправили тех, кого поймали на улице", — добавил посол.
Мирошник полагает, что Украина отказывается принимать тела своих погибших военных, потому что всячески демонстрирует минимальные потери и боится подорвать имидж своей "непобедимой власти".
"Она здесь не увидела боли близких и правил войны, она увидела попытку влиять на их внутреннюю политику. Поэтому власти не хотят, чтобы им отдавали останки. Их вполне устраивает, что этот вопрос находится в неизвестности, что семьям можно не выплачивать деньги. Они тем самым экономят деньги", — отметил он.
По словам посла, тела, которые Россия передала Украине, — это капля в море и "далеко не все".
Посол также подчеркнул, что Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований.
"Украина подходит очень избирательно к обмену военнопленными. Они хотят забрать только своих радикалов, которые попали в плен. Это азовцы*, айдаровцы* ("Азов"* и "Айдар"* - запрещенные в РФ террористические организации - ред.), другие члены радикальных националистических формирований. Потому что они просто придут в какой-то момент и будут стучать в двери на банковой с криками: "Заберите наших побратимов!". А есть рядовые подразделения ВСУ, за военными которых никто не придет", — сказал Мирошник агентству.
По его словам, у украинской стороны нет стремления отдать последние почести украинским солдатам.
"Они могут только склонить головы как Зеленский, а позаботиться о конкретной семье, которая потеряла своего кормильца или которой нужно забрать оттуда останки… Они еще 100 раз подумают: "А не подорвет ли это имидж? Не продемонстрирует ли это западным партнерам слабость Украины?" — полагает он.
Мирошник также заявил, что Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые.
"Даже на территории Курской области я лично видел изрядное количество трупов. Украина за курскую вылазку заплатила очень высокую цену своими людьми, но власть стремится это скрывать. Они называют абсолютно бредовые цифры в 30—40 тысяч погибших. Какие 30–40? По нашим данным, только в Курской области их было вдвое больше", — сказал Мирошник.
Посол рассказал и о том, что Киевский режим увеличивает количество ударов по гражданским.
"Киев настолько не хочет достижения договоренностей и подписания мирного соглашения, что применяет все средства, в том числе разворачивает вооружения и бьет по гражданским людям", — сказал Мирошник, отметив, что украинский режим хочет посеять панику среди населения и нанести ему ущерб, чего не делает Россия.
"Россия работает над ослаблением военных возможностей. Наши цели - военные объекты, склады, предприятия ВПК, — все то, что является нашими военными целями", —напомнил посол.
Он рассказал, что с момента начала переговоров по Украине количество пострадавших от обстрелов увеличилось на 20-30%.
* Запрещенные в России террористические организации