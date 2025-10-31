https://uz.sputniknews.ru/20251031/ukraina-ne-xochet-zabirat-tela-pogibshix-soldat-miroshnik-53138295.html

Украина не хочет забирать тела своих погибших солдат — Мирошник

Украина не хочет забирать тела своих погибших солдат — Мирошник

Sputnik Узбекистан

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что пока стремление Украины забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ — расходный материал.

2025-10-31T16:30+0500

2025-10-31T16:30+0500

2025-10-31T16:30+0500

всу

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

украина

посол

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53139591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b2e8d5615386cba2e03c03d7df29e21.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, однако тот стремится забрать их лишь на словах. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он также отметил, что пока стремление Украины забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ — расходный материал.Мирошник полагает, что Украина отказывается принимать тела своих погибших военных, потому что всячески демонстрирует минимальные потери и боится подорвать имидж своей "непобедимой власти".По словам посла, тела, которые Россия передала Украине, — это капля в море и "далеко не все".Посол также подчеркнул, что Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований.По его словам, у украинской стороны нет стремления отдать последние почести украинским солдатам.Мирошник также заявил, что Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые.Посол рассказал и о том, что Киевский режим увеличивает количество ударов по гражданским."Россия работает над ослаблением военных возможностей. Наши цели - военные объекты, склады, предприятия ВПК, — все то, что является нашими военными целями", —напомнил посол.Он рассказал, что с момента начала переговоров по Украине количество пострадавших от обстрелов увеличилось на 20-30%.* Запрещенные в России террористические организации

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина россия сво всу спецоперация курская область мирошник посол