ЕАЭС планирует расширить экспорт фармпродукции в страны-партнеры по торговым соглашениям

В ЕЭК обсудили расширение экспорта фармпродукции на рынки стран-партнеров по торговым соглашениям 01.11.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел рабочую встречу с представителями фармацевтического бизнеса под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники обсудили вопросы продвижения продукции на рынки третьих стран и устранения имеющихся торговых барьеров.Среди основных имеющихся барьеров представители профильного предпринимательского сообщества обозначили длительность и сложность регистрации фармпродукции и медизделий в иностранных государствах. По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о достижении договоренностей с некоторыми из них по ее облегчению. Соответствующие позиции взяты в проработку торговым блоком ЕЭК.

2025

