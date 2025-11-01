https://uz.sputniknews.ru/20251101/eaes-planiruet-rasshirit-eksport-farmproduktsii-v-strany-partnery-po-torgovym-soglasheniyam-53155322.html
ЕАЭС планирует расширить экспорт фармпродукции в страны-партнеры по торговым соглашениям
ЕАЭС планирует расширить экспорт фармпродукции в страны-партнеры по торговым соглашениям
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК обсудили расширение экспорта фармпродукции на рынки стран-партнеров по торговым соглашениям 01.11.2025, Sputnik Узбекистан
2025-11-01T13:08+0500
2025-11-01T13:08+0500
2025-11-01T13:14+0500
еаэс
фармацевтика
экспорт
еэк
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47878699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_345443200d72aecfe0dfd7d9a67b8d53.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел рабочую встречу с представителями фармацевтического бизнеса под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники обсудили вопросы продвижения продукции на рынки третьих стран и устранения имеющихся торговых барьеров.Среди основных имеющихся барьеров представители профильного предпринимательского сообщества обозначили длительность и сложность регистрации фармпродукции и медизделий в иностранных государствах. По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о достижении договоренностей с некоторыми из них по ее облегчению. Соответствующие позиции взяты в проработку торговым блоком ЕЭК.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47878699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ace8173a6ec351a85d2c1820ad4dffb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, фармацевтика, экспорт, еэк, медицина
еаэс, фармацевтика, экспорт, еэк, медицина
ЕАЭС планирует расширить экспорт фармпродукции в страны-партнеры по торговым соглашениям
13:08 01.11.2025 (обновлено: 13:14 01.11.2025)
В ЕЭК обсудили расширение экспорта фармпродукции на рынки стран-партнеров по торговым соглашениям
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев провел рабочую встречу с представителями фармацевтического бизнеса под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Участники обсудили вопросы продвижения продукции на рынки третьих стран и устранения имеющихся торговых барьеров.
"Для нас важно осуществлять взаимодействие с деловыми кругами для определения направлений работы с партнерами таким образом, чтобы в итоге достигался максимальный эффект, выражающийся в росте поставок продукции стран Евразийского экономического союза и развитии торгово-экономического сотрудничества в целом. Работа по снятию барьеров на внешних рынках в отношении указанной продукции соответствует как правовой базе, действующей между государствами-членами Союза, так и его торговым соглашениям с третьими странами", – отметил министр ЕЭК.
Среди основных имеющихся барьеров представители профильного предпринимательского сообщества обозначили длительность и сложность регистрации фармпродукции и медизделий в иностранных государствах.
По их мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о достижении договоренностей с некоторыми из них по ее облегчению. Соответствующие позиции взяты в проработку торговым блоком ЕЭК.