Узбекистан и Финляндия укрепляют многоплановое сотрудничество — какие документы подписаны

По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Финляндской республики Александр Стубб подписали Совместное заявление.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В резиденции "Куксарой" в Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Финляндии Александра Стубба с участием официальных делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления узбекско-финского многопланового взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.Также поддержаны инициативы по открытию сертификационных лабораторий для продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции на рынки Евросоюза.Приоритетное внимание стороны уделили расширению кооперации в таких ключевых отраслях, как геология и критические материалы, энергетика, агросектор, цифровизация, искусственный интеллект, экология, туризм и других направлениях.Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сферах образования, медицины и трудовой миграции. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Стубб подписали Совместное заявление.В присутствии глав Узбекистана и Финляндии состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов, предусматривающие:Президент Финляндской республики Александр Стубб находится в Узбекистане с официальным визитом.

