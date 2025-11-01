В Ташкенте проходит Открытая неделя науки БРИКС+
Подписаться
Эксклюзив
В программе — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, интерактивные выставки, тематические площадки и многое другое.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее 1 и 2 ноября проходят мероприятия Открытой недели науки БРИКС+ (проект НАУКА 0+). Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Академии наук Республики Узбекистан. Генеральный партнер события —Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".
Главная тема недели в этом году — "Твоя квантовая Вселенная" и приурочена она к Международному году квантовой науки и технологий, объявленному ООН.
Узбекистан принимает мероприятие четвертый раз и среди мальчиков и девочек всех возрастов, подростков, родителей и взрослых немало тех, кто уже не первый год с нетерпением ждет его и с радостью приходит сюда с друзьями.
В торжественном открытии мероприятия перед собравшимися выступили проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля НАУКА 0+ Леонид Гусев, замдиректора филиала МГУ в г. Ташкенте Абдукахим Маманазаров, директор Политехнического музея Азиз Турсунов и ректор Бухарского государственного педагогического института Баходир Маъмуров. Они отметили, что такие мероприятия играют важную роль в повышении интереса к науке и образованию среди детей и молодежи.
"Этот фестиваль — отличная возможностьпопробовать себя в разных направлениях, узнать, что в науке будет востребовано в будущем, а что интересно прямо сейчас. Мы очень рады, что он проходит в Узбекистане уже четвертый раз. Надеемся, что будем и дальше взаимодействовать с нашими коллегами", — отметил Леонид Гусев.
В программе фестиваля — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, 2000 квадратных метров интерактивных выставок, работа 20 тематических площадок и многое другое.
Это эксперименты с жидким азотом, зрелищные и интересные опыты из разных областей науки. В их числе — смерч в бутылке, огонь на руке, гейзер в колбе и другие.
"На мероприятие пришла со своими воспитанниками – учениками 3 класса и им тут все очень нравится. С огромным интересом они знакомятся с опытами, которые здесь демонстрируют, узнают много нового. Этот фестиваль — хорошая возможность для профориентации школьников: здесь и робототехника, и химия, и биология и многое другое", — поделилась впечатлениями учитель общеобразовательной школы №161 Яшнабадского района Ташкента Светлана Воробьева.
В мероприятиях принимают участие ведущие научно-образовательные организации и органы власти обеих стран. ЭтоМГУ имени М.В. Ломоносова, Всероссийская инженерная школа, Российская академия наук, ташкентскиефилиалы российских вузов: МГУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИТУ МИСИС в городе Алмалык, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Ассоциация университетов БРИКС, Парк "Зарядье".
В Узбекистане проект поддержали Самаркандский государственный университет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкентский университет науки и технологий, Узбекский национальный университет искусств и культуры, Узбекский государственный университет мировых языков, Политехнический музей, Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана.
"Я пришла сюда с мамой. Больше всего мне понравился робот-собака, он умеет подавать лапу и прыгать. Здесь очень круто и весело", — поделилась десятилетняя Полина Казанцева.
Подробнее об Открытой недели науки БРИКС+ в Ташкенте смотрите в видео Sputnik Узбекистан.