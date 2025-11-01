Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251101/tashkent-otkrytaya-nedelya-nauki-briks-53164931.html
В Ташкенте проходит Открытая неделя науки БРИКС+
В Ташкенте проходит Открытая неделя науки БРИКС+
Sputnik Узбекистан
В программе — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, интерактивные выставки, тематические площадки и многое другое.
2025-11-01T19:00+0500
2025-11-01T19:00+0500
видео
наука
ташкент
брикс
образование
общество
эксперимент
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/01/53165367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e27443536829e021d783012d85b47d2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее 1 и 2 ноября проходят мероприятия Открытой недели науки БРИКС+ (проект НАУКА 0+). Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Академии наук Республики Узбекистан. Генеральный партнер события —Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Главная тема недели в этом году — "Твоя квантовая Вселенная" и приурочена она к Международному году квантовой науки и технологий, объявленному ООН.Узбекистан принимает мероприятие четвертый раз и среди мальчиков и девочек всех возрастов, подростков, родителей и взрослых немало тех, кто уже не первый год с нетерпением ждет его и с радостью приходит сюда с друзьями.В торжественном открытии мероприятия перед собравшимися выступили проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля НАУКА 0+ Леонид Гусев, замдиректора филиала МГУ в г. Ташкенте Абдукахим Маманазаров, директор Политехнического музея Азиз Турсунов и ректор Бухарского государственного педагогического института Баходир Маъмуров. Они отметили, что такие мероприятия играют важную роль в повышении интереса к науке и образованию среди детей и молодежи.В программе фестиваля — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, 2000 квадратных метров интерактивных выставок, работа 20 тематических площадок и многое другое.Это эксперименты с жидким азотом, зрелищные и интересные опыты из разных областей науки. В их числе — смерч в бутылке, огонь на руке, гейзер в колбе и другие.В мероприятиях принимают участие ведущие научно-образовательные организации и органы власти обеих стран. ЭтоМГУ имени М.В. Ломоносова, Всероссийская инженерная школа, Российская академия наук, ташкентскиефилиалы российских вузов: МГУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИТУ МИСИС в городе Алмалык, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Ассоциация университетов БРИКС, Парк "Зарядье".В Узбекистане проект поддержали Самаркандский государственный университет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкентский университет науки и технологий, Узбекский национальный университет искусств и культуры, Узбекский государственный университет мировых языков, Политехнический музей, Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана.Подробнее об Открытой недели науки БРИКС+ в Ташкенте смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/01/53165367_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d3ca9698d0c2226e05df55e73c7d79e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент открытая неделя науки брикс+
ташкент открытая неделя науки брикс+

В Ташкенте проходит Открытая неделя науки БРИКС+

19:00 01.11.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В программе — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, интерактивные выставки, тематические площадки и многое другое.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее 1 и 2 ноября проходят мероприятия Открытой недели науки БРИКС+ (проект НАУКА 0+). Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Академии наук Республики Узбекистан. Генеральный партнер события —Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".
Главная тема недели в этом году — "Твоя квантовая Вселенная" и приурочена она к Международному году квантовой науки и технологий, объявленному ООН.
Узбекистан принимает мероприятие четвертый раз и среди мальчиков и девочек всех возрастов, подростков, родителей и взрослых немало тех, кто уже не первый год с нетерпением ждет его и с радостью приходит сюда с друзьями.
В торжественном открытии мероприятия перед собравшимися выступили проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля НАУКА 0+ Леонид Гусев, замдиректора филиала МГУ в г. Ташкенте Абдукахим Маманазаров, директор Политехнического музея Азиз Турсунов и ректор Бухарского государственного педагогического института Баходир Маъмуров. Они отметили, что такие мероприятия играют важную роль в повышении интереса к науке и образованию среди детей и молодежи.
"Этот фестиваль — отличная возможностьпопробовать себя в разных направлениях, узнать, что в науке будет востребовано в будущем, а что интересно прямо сейчас. Мы очень рады, что он проходит в Узбекистане уже четвертый раз. Надеемся, что будем и дальше взаимодействовать с нашими коллегами", — отметил Леонид Гусев.
В программе фестиваля — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, 2000 квадратных метров интерактивных выставок, работа 20 тематических площадок и многое другое.
Это эксперименты с жидким азотом, зрелищные и интересные опыты из разных областей науки. В их числе — смерч в бутылке, огонь на руке, гейзер в колбе и другие.

"На мероприятие пришла со своими воспитанниками – учениками 3 класса и им тут все очень нравится. С огромным интересом они знакомятся с опытами, которые здесь демонстрируют, узнают много нового. Этот фестиваль — хорошая возможность для профориентации школьников: здесь и робототехника, и химия, и биология и многое другое", — поделилась впечатлениями учитель общеобразовательной школы №161 Яшнабадского района Ташкента Светлана Воробьева.

В мероприятиях принимают участие ведущие научно-образовательные организации и органы власти обеих стран. ЭтоМГУ имени М.В. Ломоносова, Всероссийская инженерная школа, Российская академия наук, ташкентскиефилиалы российских вузов: МГУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИТУ МИСИС в городе Алмалык, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Ассоциация университетов БРИКС, Парк "Зарядье".
В Узбекистане проект поддержали Самаркандский государственный университет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкентский университет науки и технологий, Узбекский национальный университет искусств и культуры, Узбекский государственный университет мировых языков, Политехнический музей, Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана.
"Я пришла сюда с мамой. Больше всего мне понравился робот-собака, он умеет подавать лапу и прыгать. Здесь очень круто и весело", — поделилась десятилетняя Полина Казанцева.
Подробнее об Открытой недели науки БРИКС+ в Ташкенте смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0