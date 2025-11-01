В Ташкенте проходит Открытая неделя науки БРИКС+

https://uz.sputniknews.ru/20251101/tashkent-otkrytaya-nedelya-nauki-briks-53164931.html

В программе — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, интерактивные выставки, тематические площадки и многое другое.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее 1 и 2 ноября проходят мероприятия Открытой недели науки БРИКС+ (проект НАУКА 0+). Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Академии наук Республики Узбекистан. Генеральный партнер события —Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Главная тема недели в этом году — "Твоя квантовая Вселенная" и приурочена она к Международному году квантовой науки и технологий, объявленному ООН.Узбекистан принимает мероприятие четвертый раз и среди мальчиков и девочек всех возрастов, подростков, родителей и взрослых немало тех, кто уже не первый год с нетерпением ждет его и с радостью приходит сюда с друзьями.В торжественном открытии мероприятия перед собравшимися выступили проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель дирекции Международного фестиваля НАУКА 0+ Леонид Гусев, замдиректора филиала МГУ в г. Ташкенте Абдукахим Маманазаров, директор Политехнического музея Азиз Турсунов и ректор Бухарского государственного педагогического института Баходир Маъмуров. Они отметили, что такие мероприятия играют важную роль в повышении интереса к науке и образованию среди детей и молодежи.В программе фестиваля — более 70 научно-популярных лекций, встречи с космонавтами, 2000 квадратных метров интерактивных выставок, работа 20 тематических площадок и многое другое.Это эксперименты с жидким азотом, зрелищные и интересные опыты из разных областей науки. В их числе — смерч в бутылке, огонь на руке, гейзер в колбе и другие.В мероприятиях принимают участие ведущие научно-образовательные организации и органы власти обеих стран. ЭтоМГУ имени М.В. Ломоносова, Всероссийская инженерная школа, Российская академия наук, ташкентскиефилиалы российских вузов: МГУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИТУ МИСИС в городе Алмалык, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Ассоциация университетов БРИКС, Парк "Зарядье".В Узбекистане проект поддержали Самаркандский государственный университет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкентский университет науки и технологий, Узбекский национальный университет искусств и культуры, Узбекский государственный университет мировых языков, Политехнический музей, Министерство высшего образования, науки и инноваций и Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана.Подробнее об Открытой недели науки БРИКС+ в Ташкенте смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

